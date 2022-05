Video | Gaviria agarró a golpes su bicicleta luego de perder el esprint de la etapa 5

Antes de arrancar la etapa 5, Fernando Gaviria había puesto su mira en ganarla. “Lucharé por la victoria de la etapa 5 del Giro de Italia, es un esprint ideal”, declaró entonces con optimismo.

Sin embargo, el colombiano, que había sido tercero en la etapa del pasado domingo, no logró el objetivo.

Aunque se presentó un puerto de montaña y un descenso de más de 20 kilómetros, el camino fue llano hasta la meta. En total, la carrera contó con 174 kilómetros entre Catania y Messina, ciudades que están situadas en Sicilia.

!!! Gran victoria del francés Arnaud Démare !!! que se impone al esprint en Sicilia, el colombiano Fernando Gaviria entra en segunda posición.😍👍 pic.twitter.com/dFCojKqSqq — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) May 11, 2022

Después de un tiempo de 4:30:56, Arnaud Demare cruzó primero la meta en un emocionante esprint final en el que Fernando Gaviria luchó hasta el final por cruzar a más velocidad.

Sin embargo, su bicicleta no le respondió como esperaba, el cambio incluso falló y -como si fuera poco- a su lanzador, Maximiliano Richeze, le falló la cadena. Es decir, el tren de embalaje no funcionó y el colombiano decidió seguir el del ganador para sortear la dificultad, aunque ello no le alcanzó.

Después de llegar segundo, el antioqueño del UAE no ocultó su enojo.

Fernando Gaviria llegó a la zona de descanso y, después de limpiarse el sudor y quitarse el casco, le dio un puño a su bicicleta y madreó en italiano.

🤬 La calentura de Fernando Gaviria 🇨🇴 tras quedar segundo en la etapa 5 de #ElGiroEnDIRECTV…



¡Estamos analizando todo lo que dejó la etapa en #CiclismoAsiDIRECTV! pic.twitter.com/49ZcJknGl0 — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 11, 2022

Tras su frustración y después de calmarse, reconoció que no fue su mejor reacción y que seguirá luchando por llegar primero en una etapa.

“Son cosas que pasan al final y la frustración es porque deseo ganar, estar tan cerca, sentir bien las piernas, lucharlo y perder no me gusta. He hecho el estúpido por enojarme”, declaró al final.

Clasificación de la etapa 5

1. DÉMARE Arnaud (Groupama - FDJ) 4:03:562

2 GAVIRIA Fernando (UAE Emirates) “”

3 . NIZZOLO Giacomo (Israel - Premier Tech) “”

4. BALLERINI Davide (Quick-Step) “”

5. GIRMAY Biniam (Intermarché) “”

Clasificación general tras la etapa 4

1. LÓPEZ Juan Pedro (Trek) 18:21:03

2. KÄMNA Lennard (BORA) 00:39″

3. TAARAMÄE Rein (Intermarché) 0:58″

4. YATES Simon (Team BikeExchange - Jayco) 1:42″

5. VANSEVENANT Mauri (Quick-Step) 1:47″

6. KELDERMAN Wilco (BORA) 1:55″

7. ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 1:58″

8. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 2:00″

9. PORTE Richie (Ineos) 2:04″

10. BARDET Romain (DSM) 2:06″

15. BUITRAGO Santiago (Bahrain - Victorious) 2.18″

22. Iván Ramiro Sosa (Movistar) 3:05″

