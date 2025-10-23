Guillermo Francella interpreta 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva sátira de Cohn y Duprat que llega a Colombia

El reconocido actor argentino Guillermo Francella vuelve a la gran pantalla con Homo Argentum, la más reciente película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de El ciudadano ilustre y Competencia oficial. El film, que se convirtió en un fenómeno de taquilla en Argentina y despertó amplios debates en redes y medios, llegará a los cines colombianos el próximo jueves 23 de octubre.

En esta producción, Francella asume el reto de interpretar 16 personajes diferentes, desde un político corrupto hasta un sacerdote influencer, pasando por un empresario en crisis, un vecino xenófobo y un hombre que decide no mentir durante un día. Cada historia ofrece un retrato crítico de la humanidad contemporánea, marcada por el ego, las apariencias y las contradicciones cotidianas.

'Homo Argentum' llega a los cines colombianos | Foto: CINECOLOR

“El cine no tiene que gustar a todos; tiene que mover algo en quien lo ve”, expresó Francella en una de las entrevistas más comentadas del estreno, al referirse al carácter provocador del film.

Con un tono de humor ácido y una puesta en escena minimalista, Cohn y Duprat presentan una sátira que combina reflexión y entretenimiento. Aunque ambientada en Buenos Aires, la película encuentra resonancia en otros contextos latinoamericanos. En Colombia, temas como la ambición política, la búsqueda de reconocimiento y la necesidad de aparentar encuentran eco en varias de las historias que componen el largometraje.

Homo Argentum se proyectará desde este 23 de octubre en salas de cine del país.