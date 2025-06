El fenómeno japonés ‘Dan Da Dan: Evil Eye’ llega a los cines colombianos con una mezcla de anime, terror y ciencia ficción

La cinta, producida por el innovador estudio Science SARU —conocido por trabajos como The Colors Within y Scott Pilgrim Takes Off—, cuenta con la dirección conjunta de Abel Gongora y Fuga Yamashiro, quienes imprimen a la obra una estética vibrante y una energía visual que captura desde el primer minuto. A esto se suma la potente banda sonora compuesta por Kensuke Ushio (Chainsaw Man), que acompaña cada escena con tensión y emotividad.