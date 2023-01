Obesidad: investigador mexicano descubre molécula clave que podría atacar el exceso de peso

Juan Miranda Ríos, miembro del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevó a cabo un descubrimiento relacionado con una molécula que podría ser clave para atacar la obesidad y la diabetes.

Miranda Ríos la nombró AzuCR y se trata de una cadena pequeña de ácido ribonucleico (RNA, por sus siglas en inglés) que fue descubierta por el experto durante una estancia en el laboratorio de Gisela Storz, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

“Cuando hice notar que la expresión de este RNA pequeño es regulado por diferentes azúcares mi jefa, en Estados Unidos, la doctora Storz, me preguntó cómo se dice sugar o azúcar en español, entonces al RNA se le llamó AzuCR y a la proteína que codifica AzuC, así que el nombre está ligado con las funciones que tiene”, dijo el investigador.

Es posible, remarcó Miranda Ríos, que el estudio de estas moléculas tenga un impacto para la salud humana, pues algunas de las enfermedades pueden tener su origen en la deficiencia de producción de RNA pequeños, AzuCR o la proteína AzuC.

El experto detalló que hasta el momento se han descubierto apenas una decena de RNA’s con funciones duales, tres de ellos fueron gracias al estudio de la bacteria Escherichia coli (E. coli), una de ellas la recién nombrada por el investigador universitario.

“Es importante reconocer que el estudio de estos RNA’s nos está llevando a comprender algunos mecanismos de enfermedad que antes no se conocían. Pensando en que algunos de estos genes van a producir proteínas resultaba que muchas de las enfermedades no se podían atribuir antes a que hubiera un gen defectuoso. Ahora sabemos que hay genes que producen RNA’s que si no se producen en la cantidad adecuada pueden provocar enfermedades”, manifestó el investigador.

El estudio de dichos RNA’s podrá llevar a comprender mejor cómo se producen enfermedades como la obesidad o la diabetes, e inclusive ciertos tipos de cáncer. Así las cosas sería posible diseñar estrategias terapéuticas que permitan reducir o bloquear su expresión en células cancerosas.

En la actualidad, Miranda Ríos estudia modelos de obesidad en un tipo de gusano llamado Caenorhabditis elegans (C. elegans) para ver cómo diferentes dietas (altas en azúcares y en grasa) cambian la expresión de estos RNA’s pequeños, teniendo en cuenta que muchos de los genes que codifican proteínas y RNA’s pequeños son muy similares en el humano.

“Si nosotros al agar en el que crecemos a los gusanos le añadimos grandes cantidades de glucosa o de ácidos grasos, estos los consumen y están gordos o más grandes que aquellos que tienen una dieta sin glucosa, viven menos tiempo y su fertilidad se ve muy afectada”, concluyó Miranda.

Además, el experto y su equipo revisan la expresión de estas pequeñas moléculas para diseñar estrategias que ayuden a eliminar su función y disminuir la alteración en células cancerosas, apuntó un artículo de la UNAM.

Obesidad en el mundo

El World Obesity Atlas 2022, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, destacó que 1.000 millones de personas a nivel global, incluyendo 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres, vivirán con obesidad para 2030.

El informe añadió que la mayoría de las personas que sufren de esta condición residen en países de ingresos bajos y medianos. Además, las tasas más altas de obesidad se encuentran en la región de las Américas, tanto para hombres como para mujeres.

De acuerdo con el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), cada año se registran 3,6 millones nuevos casos de personas obesas en América Latina.

En países como Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015 (Ensin) del Ministerio de Salud, el 56% de la población entre 18 y 64 años sufre de sobrepeso u obesidad y una de cada cinco individuos tiene obesidad.