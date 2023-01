Manzana: la fruta que puede ayudar a desintoxicar el hígado

Aguacate: varios estudios publicados por la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señalan que el aguacate es una gran fuente de grasas saludables, que puede ayudar a la protección del hígado y la depuración de sustancias nocivas o innecesarias. Adicionalmente, el aguacate ayuda a reducir la inflamación, mantener la salud del corazón, fortalecer el sistema inmune, aporta nutrientes y vitaminas excelentes para la visión y que ayudan a prevenir el cáncer y la osteoporosis. Consumirlo aporta vitaminas C, E, K y B, riboflavina, niacina, magnesio, potasio, betacaroteno, luteína y ácidos grasos de omega 3.