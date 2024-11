Hoy en día, en la industria alimentaria se usan más de diez mil tipos de químicos que se agregan a productos altamente procesados. A estos se les conoce como aditivos alimentarios y entre ellos se incluyen los colorantes, los conservantes, los endulzantes y los emulsificantes. Cabe resaltar que algunos de ellos no se agregan directamente al alimento, pero pueden entrar en contacto indirecto al producto por medio del empaquetado.

De hecho, los aditivos artificiales, que incluso han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), no han pasado realmente por ninguna prueba para comprobar sus efectos a largo plazo en la salud antes de ser introducidos a la industria alimentaria y al mercado.

Esto no quiere decir que no se les practique ningún tipo de prueba antes de aprobarlas, pero muchas veces son realizadas por las mismas empresas que van a ser uso de ellos en sus productos. Incluso hay ingredientes que son generalmente reconocidos como seguros que no requieren de la aprobación de la FDA para usarlos.