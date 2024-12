Desde que inició el aislamiento obligatorio en el país, el gobierno nacional estableció que los servicios de telecomunicaciones son esenciales, lo que obliga a los teleoperadores a brindar el mayor acceso posible a internet, telefonía y televisión, entre otros, durante los 19 días de confinamiento.

Sin embargo, no hay que olvidar que en el país más de 40% de la población no tiene acceso a estos servicios, especialmente a internet, por lo que se ha convertido en un reto conectar a esta población que en su gran mayoría están en las zonas más apartadas del país y no cuentan con los recursos para acceder.

Atendiendo a esto, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la puesta en marcha del programa de Última Milla que dará acceso a internet fijo a más de 342.000 familias de bajos recursos a lo largo del territorio nacional.

De acuerdo con el Ministerio, serán 267.000 familias ubicadas en 163 municipios de 24 departamentos las primeras en beneficiarse con el programa que les permitirá conectarse al servicio con tarifas mensuales que van desde $8.613 para estrato 1 y 19.074 para estrato 2.

Según explicó la jefe de la cartera, Sylvia Constaín, quienes quieran acceder a este beneficio deberán ser hogares de dichos estratos, que no hayan contado con internet fijo en los últimos seis meses. Así mismo, aquellas personas que sean beneficiarios de la ley 1699, es decir, pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas Militares o Policía Nacional.

De igual manera, deberán estar ubicados en alguno de los 163 municipios del proyecto y conectarse con los operadores Claro y Dialnet de Colombia, quienes estarán encargados de ejecutar las iniciativas Incentivos a la Demanda Fase I e Incentivos a la Demanda Fase II.

“De esta manera aportamos para que las familias colombianas puedan realizar trabajo remoto, encontrar nuevas fuentes de ingresos, estudiar de manera virtual, adquirir productos y servicios a través del comercio electrónico o desarrollar alguna habilidad con el apoyo y buen uso del internet. A partir del segundo semestre de este año conectaremos a 75.000 hogares restantes del programa”, manifestó Constaín.

El Ministerio advirtió que la cantidad de hogares a conectar por municipio estará sujeta a cambios dado que estos fueron agrupados por regiones y cada uno de ellos cuenta con una meta global de cumplimiento que el operador puede distribuir, según la demanda que tenga en cada uno de los lugares.