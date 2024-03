¿Cómo ‘levantar’ los párpados caídos con maquillaje?

¿Cómo volverle a dar vida a la mirada con el maquillaje?

Uno de los errores principales al maquillar el párpado caído es colocar el corrector de una forma inadecuada. Por eso, no use un tono demasiado claro en el fondo, tampoco exceso de cantidad de producto en la parte centra, ni en el fondo de su ojo, porque podría causar un efecto que no deseas.