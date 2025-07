Feng Shui en casa: la energía positiva y la abundancia empiezan con las plantas adecuadas

Tanto en la decoración de exteriores como de interiores, existen elementos que van más allá de lo estético. Uno de esos elementos son las plantas, estas no solo aportan frescura y color, sino que también pueden influir en la energía del hogar y más si se escogen y se ubican siguiendo las recomendaciones del Feng Shui.

Al ser cuestionada sobre el papel que juegan las plantas en la energía del hogar y la importancia de integrarlas en la decoración. Escolá mencionó que las plantas no son un accesorio decorativo, ni una moda verde. “Son seres vivos que respiran, se expanden, responden al entorno y tienen su propio campo energético. Cuando convivimos con ellas, no solo embellecen los espacios: participan activamente en la circulación del Qi, la energía vital que recorre cada rincón de nuestro hogar".