Adiós a la flor de Pascua: la planta de Navidad que es tendencia en Colombia porque no es tóxica para perros y gatos

En diciembre, muchas familias en Colombia decoran sus casas con la tradicional flor de Pascua, una planta que se volvió parte del paisaje navideño en centros comerciales, casa y oficinas.

Su color rojo intenso y su aparición masiva al inicio del mes la han convertido en un símbolo de la temporada. Sin embargo, cada año ha surgido la inquietud de si es segura o no para quienes conviven con animales

La flor de Pascua, llamada también poinsenttia (Euphorbia Pulcherrima), contiene una savia blanca que puede resultar irritante si un animal la muerde o ingiere alguna de sus hojas.

Organizaciones veterinarias —como ASPCA en Estados Unidos— clasifican esta planta como capaz de causar molestias digestivas leves, irritación oral, vómitos o diarrea en perros y gatos.

Según @andrealonsorc un creador de contenido de Barcelona, experto en plantas, el cactus de Navidad ha empezado a llamar la atención en las personas que buscan decoraciones seguras para sus mascotas, especialmente porque en otros países se ha popularizado como alternativa a la flor de Pascua.

¿Por qué el cactus de Navidad se volvió opción para hogares con mascotas?

A diferencia de la poinsettia, cuyo látex puede irritar, el cactus de Navidad se encuentra listado como no tóxico. Eso significa que no contiene compuestos irritantes conocidos ni sustancias asociadas con intoxicaciones comunes en animales domésticos.

Esto no implica que un perro o gato deba comerse las hojas sin consecuencia (la ingestión de cualquier planta puede causar malestar), pero sí establece una diferencia importante frente a especies que sí representan un riesgo directo.

Además, el cactus de Navidad tiene una particularidad que lo hace atractivo para quienes buscan mantener un ambiente festivo: florece justo entre noviembre y enero, con colores como rosa, blanco, rojo o naranja, dependiendo de la variedad.

En el país, la flor de Pascua sigue siendo una de las plantas más vendidas del año, especialmente durante la última temporada. Sin embargo, la conversación sobre seguridad para mascotas sí ha cambiado.

Muchos hogares con perros y gatos han optado por colocar la poinsettia lejos del alcance de los animales o evitarla por completo.

¿Cómo es realmente el cactus de Navidad?

Aunque su nombre puede confundir, el cactus de Navidad no viene del desierto. Es una planta epífita, es decir, que en su ambiente natural crece sobre árboles y en zonas con humedad.

Los cuidados que recomiendan los especialistas son sencillos y fácilmente adaptables al clima colombiano: