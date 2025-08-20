Suscribirse

La letra inicial de su nombre podría definir su carácter, según la numerología

Cada letra del alfabeto guarda un número y cada número, un arquetipo. En numerología, la inicial de su nombre se convierte en un espejo de su esencia: habla de su temperamento, su manera de relacionarse y de los desafíos que lo acompañan.

Hay muchos elementos que pueden definir su personalidad y su nombre es uno de ellos. Tal vez pueda parecer que este es producto del azar o del gusto de nuestros padres, pero la inicial con la que empieza el nombre de las personas es uno de los signos más importantes que demuestran parte de ese carácter que lo identifica.

Aunque los nombres y apellidos son básicamente el producto de la herencia y del gusto particular de nuestros progenitores, una parte de la numerología está dedicada a analizar lo que significa el nombre de las personas y qué rasgos se expresan a través de él.

¿Qué es la numerología?

La numerología es una práctica que se basa en la creencia de que los números tienen un significado y una influencia en los individuos.

Dentro de este mismo enfoque, las iniciales se llaman cápsulas y ellas hablan de cómo es cada uno y cuáles son los rasgos predominantes de la personalidad, tal y como lo indica el portal clarin.com.

Cómo es la personalidad según la inicial del nombre

La numeróloga Nadir Otermin Hamed nos deja una guía explicando qué revelan las primeras letras de todos los nombres y apellidos (incluyendo el materno).

A. Otorga a quienes la llevan mucha originalidad, fuerza. Son personas equilibradas, buenos amigos y excelentes consejeros en caso de ser necesitados.

B. Esta letra le da a sus poseedores la capacidad de interpretar y llevar a la práctica los impulsos e ideas de otras personas.

C. Tienen gran fuerza y energía vital. La impulsividad será su característica más destacada al igual que los desafíos.

D. Su vibración es la del amor incondicional y el equilibrio en las emociones.

E. Esta letra confiere capacidad de organización y espíritu ambicioso.

F. Las personas cuyo nombre empiece con esta letra tienen una voluntad a toda prueba y lograrán éxitos importantes gracias a su capacidad para trabajar duro.

G. Tienen capacidad analítica y son de actuación práctica. Su personalidad sobresale en reuniones sociales.

H. Son personas que conocen la forma correcta de actuar en cada situación y son capaces de señalárselas a otros con gran seguridad.

I. Es un tanto dubitativo y estarán expuestas a tener que tomar decisiones importantes durante toda su vida.

J. Tienen nobleza de pensamiento y una gran fidelidad a sus ideales. Son amigos sinceros que darían todo por quienes aman.

K. Sus poseedores son personas llamadas al éxito seguro, especialmente en el plano material.

L. Esta letra habla de seres capaces de sacrificarse por quienes los rodean con gran sentido religioso y carácter fuerte.

M. Aquellos cuyos nombres comienzan con este letra ven renovar sus metas en la vida día a día. Tienen una gran capacidad para comprender a sus amigos.

N. Los que tengan esta inicial estarán sometidos constantemente a diversas pruebas y obstáculos que deben superar como tarea kármica.

O. Tienen mucha imaginación y tendrán mucho interés en la maternidad y la paternidad.

P. Es la letra portadora de la pasión en todas sus expresiones. Las personas cuyo nombre comienza con P, tienen un excelente criterio estético y una activa capacidad creadora.

Q. Esta letra confiere experiencia y todo el aprendizaje que se puede obtener de ella.

R. Son sumamente inteligentes y sagaces, tienen la respuesta justa en el momento adecuado.

S. Son personas que saben reflexionar y obtener opiniones objetivas.

T. Los portadores de esta inicial saben cómo mantener sus planes en secreto antes de llevarlos a la realidad. Tienen la ventaja de saber esperar, por lo que no son víctimas de la impaciencia ni de la ansiedad.

U. Viven la vida como si se tratara de una comedia o una tragedia. No son conformistas y están siempre buscando la perfección.

V. No son conformistas en lo más mínimo. Tienen la enorme capacidad de saber ver la luz al final del túnel.

W. Aquellos cuyos nombres comiencen con W tenderán que aprender a controlar sus impulsos y a pensar antes de emprender cualquier acción.

X. Son personas que alcanzarán el éxito económico y financiero, fruto del esfuerzo personal.

Y. Son personas cuya vida transcurrirá en los extremos de la felicidad total o la desdicha absoluta.

Z. Esta letra da capacidad de sobrellevar duras pruebas y de seguir adelante a pesar de todo.

