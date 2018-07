A

¿Por qué Antonio Caballero votará por Petro?

El voto de Antonio Caballero en segunda vuelta será antiuribista. Irá a las urnas el próximo 17 de junio y marcará el tarjetón en el espacio de Petro, pero no porque crea que es la mejor opción. "Voy a votar contra Duque y contra Uribe, me parecen peligrosísimos. Como votar en blanco es votar a favor de Duque, votaré por Petro aunque no me guste", le dijo el escritor y caricaturista de SEMANA a Carolina Sanín.

Caballero ha dedicado varias de sus columnas recientes a Petro, en las que asegura que tiene afinidad con sus propuestas, pero no con su forma de ser. "Lo que no me gusta de Petro es su manera de ser. Petro es Petro. Y eso es lo malo que tiene Petro, un político megalómano que de sí mismo habla en una admirativa y mayestática tercera persona (...) Lo malo de Petro no es su teoría: sino su práctica. La que le conocimos en sus años de alcalde de Bogotá, de ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada", explicó en su columna Petro: teoría y práctica. Como lo hizo en primera vuelta al votar por De la Calle por descarte, lo hará en segunda por Petro, esta vez para que el uribismo no vuelva al poder.