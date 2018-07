A

La portada de Íngrid Betancourt que SEMANA no escribió

Este miércoles comenzó a circular en redes sociales una falsa portada de Revista SEMANA. En la imagen se puede ver a Íngrid Betancourt y el texto "yo voto por Petro" y "votar por Duque es volver trizas los acuerdos de paz". Si bien Betancourt anunció su voto por el candidato Gustavo Petro este martes, los titulares en la imagen no corresponden a sus declaraciones. "A mí me parece que Iván Duque es un gran candidato, pero aquí hay dos visiones de país que se están disputando, una visión de país que no cree en la paz, que lo que no se logró militarmente se quiere lograr a la fuerza y esa es la que podría tener Iván Duque", dijo la excandidata en la rueda de prensa en la oficializó su apoyo al candidato de la Colombia Humana.