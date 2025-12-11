Suscribirse

Política

Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

La congresista agradeció por los 17 meses que estuvo al frente de ese cargo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Nadia Georgette Blel Scaff senadora Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral en tercer debate Bogota marzo 18 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Nadia Blel renunció a la presidencia de la colectividad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La senadora Nadia Blel renunció a ser la presidenta del Partido Conservador, de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República. Lo hago con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”, aseguró la congresista.

Blel recordó que el 25 de julio de 2024 fue elegida como presidenta de la colectividad, sucediendo a Efraín Cepeda quien es uno de los precandidatos del partido.

“Ese día, con un voto de confianza unánime, asumí con humildad y determinación el compromiso de enarbolar nuestras banderas azules en defensa de la democracia, de la institucionalidad, del orden y de una Colombia que se construye desde las regiones”, aseguró.

Contexto: Estos son los cinco precandidatos del Partido Conservador inscritos; así podrían definir quién los representará

Según Blel, durante ese tiempo tomó decisiones en defensa “de las libertades, de la democracia y del principio de separación de poderes”. La congresista dijo que siempre ha actuado con responsabilidad, serenidad y amor por el partido.

“Hemos recorrido las regiones y conformamos un equipo de candidatos a congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”, mencionó.

Nadia Georgette Blel Scaff senadora Comisión Séptima del Senado hundio la reforma laboral en tercer debate Bogota marzo 18 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La congresista estuvo 17 meses en ese cargo.

Blel agregó que está convencida que cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, esta se puede transformar. Dijo que ese sigue siendo uno de sus mayores compromisos.

“Agradezco de corazón a quienes confiaron en mi liderazgo y caminaron conmigo durante esta etapa. Me llevo la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que seguiré trabajando con la misma fuerza, convicción y lealtad por Colombia y por la defensa de los valores que nos unen como conservadores”, aseguró.

La renuncia de Blel se da en medio de pujas internas que vive la colectividad por escoger a su candidato presidencial. En la baraja quedaron inscritos el coronel (r) Carlos Alfonso Velázquez; el exministro de Agricultura, Rubén Dario Lizarralde; la representante Juana Carolina Londoño; el senador Efraín Cepeda y el excontralor Felipe Córdoba.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nadia BlelPartido ConservadorElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.