La senadora Nadia Blel renunció a ser la presidenta del Partido Conservador, de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República. Lo hago con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”, aseguró la congresista.

Blel recordó que el 25 de julio de 2024 fue elegida como presidenta de la colectividad, sucediendo a Efraín Cepeda quien es uno de los precandidatos del partido.

“Ese día, con un voto de confianza unánime, asumí con humildad y determinación el compromiso de enarbolar nuestras banderas azules en defensa de la democracia, de la institucionalidad, del orden y de una Colombia que se construye desde las regiones”, aseguró.

Según Blel, durante ese tiempo tomó decisiones en defensa “de las libertades, de la democracia y del principio de separación de poderes”. La congresista dijo que siempre ha actuado con responsabilidad, serenidad y amor por el partido.

“Hemos recorrido las regiones y conformamos un equipo de candidatos a congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”, mencionó.

La congresista estuvo 17 meses en ese cargo.

Blel agregó que está convencida que cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, esta se puede transformar. Dijo que ese sigue siendo uno de sus mayores compromisos.

“Agradezco de corazón a quienes confiaron en mi liderazgo y caminaron conmigo durante esta etapa. Me llevo la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que seguiré trabajando con la misma fuerza, convicción y lealtad por Colombia y por la defensa de los valores que nos unen como conservadores”, aseguró.