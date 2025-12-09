La precandidata a la Presidencia del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, le solicitó a su colectividad convocar a una Convención Nacional para elegir al candidato a la Presidencia de ese sector político.

“Se escuchan rumores de pasillo de esos que le hacen daño a la democracia. Dicen que quieren elegir al candidato del Partido Conservador a pupitrazo, en oficinas cerradas y a espaldas de la gente. A eso yo digo: no”, afirmó Londoño.

Ese llamado tiene lugar después de que se confirmara que la mayoría de los representantes a la Cámara de ese partido respaldan la aspiración del excontralor Felipe Córdoba, una figura que ha generado ruido en la colectividad porque lo asocian al presidente Gustavo Petro.

En la contienda estarían Londoño, Córdoba y el expresidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Sin embargo, el excontralor está a la espera de hacer oficial su aspiración ante las directivas del partido este miércoles 10 de diciembre.

“No podemos ser la oposición que le exige reglas y democracia al Gobierno nacional si dentro de nuestra propia casa actuamos como una dictadura de bolsillo. La coherencia no se negocia, el partido no es de tres o cuatro dueños”, reclamó Londoño.

Unos 15 representantes a la Cámara de ese partido posaron en una fotografía junto a Córdoba, imagen que confirmó los rumores que se escucharon semanas atrás en el partido sobre su respaldo al excontralor. Es más, entre los legisladores estuvo circulando una carta que presentarían al directorio nacional para plantear que se eligiera a dedo la aspiración de Córdoba.

La colectividad tiene la opción de convocar a una Convención Nacional para elegir a su candidato a la Presidencia, pero ese no es el único camino porque los integrantes del directorio podrían elegir a su aspirante mediante una votación interna.

El excontralor Felipe Córdoba recibió el apoyo de la mayoría de la bancada del Partido Conservador en la Cámara para presentar su candidatura a la Presidencia. | Foto: Samantha Chavez