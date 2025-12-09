Varios de los congresistas que componen la bancada de la Cámara de Representantes del Partido Conservador anunciaron su respaldo público al excontralor Felipe Córdoba para que sea el candidato que lleve las banderas de la colectividad para 2026.

En la foto oficial hay 15 representantes de esa bancada que respaldaron a Córdoba de los 27 que hay en esa corporación del partido, aunque la carta está firmada por 16 congresistas.

Allí están los representantes Alfredo Ape Cuello, Wadith Manzur, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, Jorge Quevedo, Fernando Niño, Ángela Vergara, Juan Loreto Gómez, Julio Roberto Salazar, Juliana Aray, Felipe Jiménez, Ingrid Sogamoso, Andrés Montes, Mauricio Cuéllar, Nicolás Barguil y Libardo Cruz.

Respaldo conservadores Felipe Córdoba | Foto: Suministrada

Con este espaldarazo, Córdoba podría tener una ventaja en la colectividad sobre los demás aspirantes. Uno de los hechos que llama la atención es que varios de los que respaldaron a Córdoba se acercaron en algún momento al Gobierno de Gustavo Petro y acompañaron en ocasiones sus proyectos. Algunos de ellos han resultado salpicados en escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno.

En la baraja de candidatos del Partido Conservador también está el senador Efraín Cepeda y la representante Juana Carolina Londoño.

A través de una carta, los representantes que respaldaron a Córdoba destacaron que el excontralor encarna los valores que inspiran al partido, como la defensa del Estado social de derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en el gasto público y la transparencia.

“Su experiencia en el servicio público y su carácter dialogante, moderno y conciliador, lo posicionan como un liderazgo capaz de unir a las distintas expresiones del conservatismo, y ofrecer al país una opción seria, responsable y coherente con los principios que nos representan”, aseguraron.

Por eso, le solicitaron al Directorio Nacional que se le brinde el respaldo institucional y le entregue el aval a Córdoba como candidato oficial para la Presidencia de 2026.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá | Foto: Foto de @EfrainCepeda

“Reiteramos nuestro compromiso por la unidad del partido y nuestra disposición de trabajar colectivamente por la consolidación de una propuesta programática seria, incluyente y profundamente conservadora, que responda a los retos que hoy enfrenta la nación”, dijeron.

Hay quienes han interpretado este espaldarazo como un golpe a la postulación de Efraín Cepeda como candidato del partido para 2026. Cepeda ha sido un crítico acérrimo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y le hizo frente cuando fue presidente del Senado.