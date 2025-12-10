Política
Estos son los cinco precandidatos del Partido Conservador inscritos; así podrían definir quién los representará
El Directorio Nacional será clave en la decisión que se tome para el próximo año.
El Partido Conservador, al igual que las demás colectividades, se encuentra terminando de definir el candidato que los representará en el 2026 en las elecciones presidenciales.
En la baraja de precandidatos hay cinco aspirantes: el coronel (r) Carlos Alfonso Velázquez; el exministro de Agricultura, Rubén Dario Lizarralde; la representante Juana Carolina Londoño; el senador Efraín Cepeda y el excontralor Felipe Córdoba.
Una de las dudas es cómo se va a escoger el candidato, pues hasta ahora no se habría definido el mecanismo. La opción más fuerte hasta el momento es que el Directorio Nacional será quien defina el mecanismo por el cual elegirán a su aspirante, y una vez se surta ese proceso, se anunciará quién es el elegido.
En medio de ese proceso se ha generado un pulso entre algunos de los aspirantes que buscan tener el aval de los conservadores. En las últimas horas, varios congresistas de la bancada de Cámara respaldaron la aspiración de Córdoba.
Allí estuvieron Alfredo Ape Cuello, Wadith Manzur, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, Jorge Quevedo, Fernando Niño, Ángela Vergara, Juan Loreto Gómez, Julio Roberto Salazar, Juliana Aray, Felipe Jiménez, Ingrid Sogamoso, Andrés Montes, Mauricio Cuéllar, Nicolás Barguil y Libardo Cruz.
Se sabe que varios congresistas de la Cámara de Representantes del partido respaldaron al Gobierno de Gustavo Petro y sus reformas.
En el caso de Londoño, hizo un llamado para que se hiciera una convención nacional para elegir a su candidato a la Presidencia. “Se escuchan rumores de pasillo de esos que le hacen daño a la democracia. Dicen que quieren elegir al candidato del Partido Conservador a pupitrazo, en oficinas cerradas y a espaldas de la gente. A eso yo digo: no”, aseguró la congresista.
Además, dijo que no está de acuerdo en que desde la oposición le exijan reglas y transparencia democrática al Gobierno nacional cuando ellos no lo aplican en el partido. “La coherencia no se negocia, el partido no es de tres o cuatro dueños”, reclamó Londoño.
La puja en el Partido Conservador sigue al rojo vivo y no se descarta que el ganador de esa contienda vaya a medirse en una consulta en marzo del próximo año con candidatos de otros sectores cercanos de la derecha, para hacerle frente al petrismo y a la continuidad del Gobierno nacional.
La cabeza de lista al Senado de la colectividad, David Barguil, se refirió a ese proceso en entrevista con SEMANA. “El Partido Conservador tiene un proceso interno; ese proceso no se ha cerrado, las inscripciones están abiertas y debe culminar pronto. Hoy hay cuatro precandidatos inscritos y el partido va a terminar tomando una decisión. Ahora bien, yo también desde esta tribuna hago un llamado a la unidad, porque esto es inédito al haber casi 100 candidatos presidenciales; es increíble”, aseguró.