Suscribirse

Política

Estos son los cinco precandidatos del Partido Conservador inscritos; así podrían definir quién los representará

El Directorio Nacional será clave en la decisión que se tome para el próximo año.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 5:23 p. m.
Partido Conservador Cali.
El Partido Conservador elegirá candidato. | Foto: Partido Conservador

El Partido Conservador, al igual que las demás colectividades, se encuentra terminando de definir el candidato que los representará en el 2026 en las elecciones presidenciales.

En la baraja de precandidatos hay cinco aspirantes: el coronel (r) Carlos Alfonso Velázquez; el exministro de Agricultura, Rubén Dario Lizarralde; la representante Juana Carolina Londoño; el senador Efraín Cepeda y el excontralor Felipe Córdoba.

Una de las dudas es cómo se va a escoger el candidato, pues hasta ahora no se habría definido el mecanismo. La opción más fuerte hasta el momento es que el Directorio Nacional será quien defina el mecanismo por el cual elegirán a su aspirante, y una vez se surta ese proceso, se anunciará quién es el elegido.

Efraín Cepeda
El senador Efraín Cepeda busca ser el candidato de la colectividad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En medio de ese proceso se ha generado un pulso entre algunos de los aspirantes que buscan tener el aval de los conservadores. En las últimas horas, varios congresistas de la bancada de Cámara respaldaron la aspiración de Córdoba.

Allí estuvieron Alfredo Ape Cuello, Wadith Manzur, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, Jorge Quevedo, Fernando Niño, Ángela Vergara, Juan Loreto Gómez, Julio Roberto Salazar, Juliana Aray, Felipe Jiménez, Ingrid Sogamoso, Andrés Montes, Mauricio Cuéllar, Nicolás Barguil y Libardo Cruz.

Contexto: “Hay que hacer ‘fracking’ y una reingeniería tributaria para salvar al país”: David Barguil regresa a la política y lanza críticas a Petro

Se sabe que varios congresistas de la Cámara de Representantes del partido respaldaron al Gobierno de Gustavo Petro y sus reformas.

En el caso de Londoño, hizo un llamado para que se hiciera una convención nacional para elegir a su candidato a la Presidencia. “Se escuchan rumores de pasillo de esos que le hacen daño a la democracia. Dicen que quieren elegir al candidato del Partido Conservador a pupitrazo, en oficinas cerradas y a espaldas de la gente. A eso yo digo: no”, aseguró la congresista.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
Carlos Felipe Córdoba es otro de los precandidatos presidenciales del partido. | Foto: Samantha Chavez

Además, dijo que no está de acuerdo en que desde la oposición le exijan reglas y transparencia democrática al Gobierno nacional cuando ellos no lo aplican en el partido. “La coherencia no se negocia, el partido no es de tres o cuatro dueños”, reclamó Londoño.

La puja en el Partido Conservador sigue al rojo vivo y no se descarta que el ganador de esa contienda vaya a medirse en una consulta en marzo del próximo año con candidatos de otros sectores cercanos de la derecha, para hacerle frente al petrismo y a la continuidad del Gobierno nacional.

La cabeza de lista al Senado de la colectividad, David Barguil, se refirió a ese proceso en entrevista con SEMANA. “El Partido Conservador tiene un proceso interno; ese proceso no se ha cerrado, las inscripciones están abiertas y debe culminar pronto. Hoy hay cuatro precandidatos inscritos y el partido va a terminar tomando una decisión. Ahora bien, yo también desde esta tribuna hago un llamado a la unidad, porque esto es inédito al haber casi 100 candidatos presidenciales; es increíble”, aseguró.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marbelle, entre lágrimas, expuso dolorosa situación que atraviesa: “A veces se necesita”

2. Advertencia en el Caribe: el radar de EE. UU. instalado en país vecino de Venezuela ya está operativo

3. ¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

4. Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

5. Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido ConservadorElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.