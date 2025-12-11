Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

El legado de Walter Mercado sigue plenamente vigente, especialmente durante la temporada navideña, cuando miles de personas buscan una orientación espiritual para cerrar el año con prosperidad.

Por este motivo, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, continúa la tradición del recordado astrólogo puertorriqueño al compartir diariamente mensajes, energías y predicciones para cada signo del zodiaco.

En esta ocasión, según lo publicado por El Nuevo Herald, dio a conocer los números de la suerte para el 11 de diciembre, una fecha que muchos consideran propicia para atraer fortuna y visualizar cambios positivos.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Mercurio favorece los viajes y aumenta la motivación para explorar nuevos destinos y aprender de otras culturas. Con buena organización, todo fluirá sin contratiempos. Existe la posibilidad de un romance en tierras lejanas y es una etapa ideal para estudiar otro idioma.

Números de suerte: 12, 6, 47.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Lo oculto sale a relucir con la influencia de Mercurio en el ámbito de los secretos. Se producen transformaciones importantes y ya no habrá motivos para esconder nada. Expresar los deseos será clave para que se concreten. La palabra adquiere un encanto especial que favorece al amor.

Números de suerte: 8, 10, 43.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La comunicación con la pareja mejora notablemente gracias a Mercurio en la casa de las uniones. Es un momento ideal para hablar con claridad y organizar ideas. La expresión se vuelve más romántica y apasionada.

Números de suerte: 30, 27, 15.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Llega un periodo para ejercitarse, cuidar la alimentación y prestar atención a lo que se consume. Las frutas serán aliadas. Surgen deseos de disfrutar junto a los seres queridos, destacándose las habilidades culinarias y de anfitrión.

Números de suerte: 49, 23, 19.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images -- Getty Images

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La palabra adquiere encanto con Mercurio en la casa del romance, lo que facilita la conquista. Es importante evitar promesas que no se puedan cumplir y mantener coherencia entre mente y corazón.

Números de suerte: 51, 41, 6.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Mercurio impulsa a aclarar asuntos personales con la familia. Expresar sentimientos y mostrarse vulnerable será beneficioso. Las demostraciones de afecto servirán de apoyo para quienes lo necesitan.

Números de suerte: 2, 18, 36.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

La palabra se fortalece con el magnetismo de Mercurio. Es momento de reclamar lo que se considera justo, escribir y mostrar talentos. Se recomienda contactar amistades y familiares en otros países, estudiar y expandir horizontes.

Números de suerte: 22, 35, 44.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Los asuntos económicos se facilitan, así como actividades relacionadas con la comunicación. El ámbito profesional recibe apoyo, pero conviene evitar gastos innecesarios.

Números de suerte: 11, 8, 19.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

La personalidad resalta con Mercurio en la primera casa. La expresión verbal será clave para el éxito. Es un periodo ideal para contar historias, cantar o incursionar en la poesía, ya que la inspiración estará presente.

Números de suerte: 2, 4, 25.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

Mercurio incentiva la lectura y la búsqueda de información sobre temas espirituales, religiosos o metafísicos. Nace un fuerte interés por las ciencias ocultas y por crecer tanto espiritual como personalmente.

Números de suerte: 50, 1, 46.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Es un buen momento para buscar empleo, ya que la energía planetaria favorece las oportunidades convenientes. Los proyectos tendrán éxito y la creatividad será un recurso valioso.

Números de suerte: 2, 31, 5.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Llega la hora de materializar metas y avanzar en lo deseado. Mercurio impulsa ascensos y reconocimientos laborales. La claridad en los objetivos permitirá expresarlos mejor y avanzar hacia el triunfo.