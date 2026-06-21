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Abelardo De La Espriella tiene el 97 % de probabilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Según el mercado de apuestas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria derrotaría a Iván Cepeda.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 4:41 p. m.
Abelardo De La Espriella, candidato presidencia.
Abelardo De La Espriella, candidato presidencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Abelardo De La Espriella tiene el 97 % de probabilidades de ganar la segunda vuelta presidencial, según Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria le ganaría a Iván Cepeda, quien mantiene en esa plataforma una posibilidad del 2 %.

El mercado de apuestas se sigue moviendo, mientras los colombianos siguen de cerca el preconteo de la Registraduría, donde sigue punteando De La Espriella sobre Iván Cepeda.

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