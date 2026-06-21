Abelardo De La Espriella tiene el 97 % de probabilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Abelardo De La Espriella tiene el 97 % de probabilidades de ganar la segunda vuelta presidencial, según Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria le ganaría a Iván Cepeda, quien mantiene en esa plataforma una posibilidad del 2 %.

El mercado de apuestas se sigue moviendo, mientras los colombianos siguen de cerca el preconteo de la Registraduría, donde sigue punteando De La Espriella sobre Iván Cepeda.