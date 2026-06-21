Abelardo De La Espriella tiene el 99 % de probabilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 99 por ciento de ganar la segunda vuelta, según Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo.

Hasta ahora, según el preconteo de la Registraduría, con el 98 por ciento de los votos, De La Espriella puntea con una ligera diferencia contra Cepeda.