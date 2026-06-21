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Abelardo De La Espriella tiene el 99 % de probabilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Se sigue moviendo el mercado de apuestas más grandes del mundo sobre la campaña presidencial en Colombia.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 5:18 p. m.
Abelardo De La Espriella, candidato presidencial.
Abelardo De La Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 99 por ciento de ganar la segunda vuelta, según Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo.

Hasta ahora, según el preconteo de la Registraduría, con el 98 por ciento de los votos, De La Espriella puntea con una ligera diferencia contra Cepeda.

Cierran las mesas de votación en todo el país
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