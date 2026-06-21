¿Cuántos votos necesita Abelardo De La Espriella para ser el nuevo presidente de Colombia en 2026?

La carrera por la presidencia de Colombia llega a su último capítulo este domingo 21 de junio. Los colombianos acudirán a las urnas para elegir entre los candidatos presidenciales Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, en una jornada que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

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Durante las últimas semanas, De La Espriella ha intensificado sus recorridos por el país y ha hecho llamados a sus seguidores para que participen masivamente en las urnas. Incluso, en uno de sus más recientes mensajes aseguró que la contienda electoral entró en su “recta final”, invitando a sus simpatizantes a mantenerse activos hasta el cierre de la jornada.

Según datos de la Registraduría Nacional, más de 40 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones, por lo que la participación será clave para definir al próximo mandatario.

¿Cuántos votos necesita Abelardo De La Espriella para ganar la presidencia?

A diferencia de la primera vuelta, en la segunda vuelta presidencial no existe una cifra fija o un porcentaje mínimo de votos que un candidato deba alcanzar para ser elegido presidente.

La Constitución establece que resultará ganador el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos frente a su contendor directo.

Esto significa que Abelardo De La Espriella no necesita llegar obligatoriamente al 50 % más uno de los sufragios ni alcanzar una cantidad específica previamente establecida. Lo único indispensable es superar en votos a Iván Cepeda una vez finalice el escrutinio.

Por esa razón, el número exacto de votos necesarios dependerá de factores como la participación ciudadana, la abstención y el comportamiento electoral de quienes respaldaron a otros candidatos en la primera vuelta.

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Analistas y observadores electorales coinciden en que los votos de los ciudadanos que apoyaron a otros aspirantes en la primera ronda serán determinantes para inclinar la balanza en esta segunda vuelta.

Mientras tanto, De La Espriella ha insistido en la importancia de defender los resultados electorales y ha pedido a sus seguidores acudir a las urnas desde las primeras horas de la jornada para participar en una de las elecciones más importantes de los últimos años.

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¿Hasta qué hora se puede votar este domingo?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, las mesas de votación estarán habilitadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Una vez cierre la jornada, comenzará el proceso de preconteo, que permitirá conocer las primeras tendencias sobre quién será el próximo presidente de Colombia.

Si Abelardo De La Espriella logra obtener más votos que Iván Cepeda al cierre de los escrutinios, se convertirá en el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.