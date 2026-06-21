Abelardo De La Espriella hizo una reflexión para sus seguidores: “Este partido ya está en su recta final”

El candidato a la presidencia de la República por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, emitió una declaración pública dirigida a los ciudadanos con motivo de las elecciones de este domingo.

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De La Espriella presidencial hizo un balance sobre los diferentes sectores sociales y económicos del país en el marco del cierre de las mesas de votación. El pronunciamiento se difundió a través de sus canales de comunicación oficiales.

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El Tigre afirmó que “este partido ya está en su recta final. Hoy se define el avance de los trabajadores, los estudiantes, los deportistas y las familias de la nación. Convocamos a la ciudadanía a salir a votar masivamente para manifestar su decisión en las urnas y mantener el compromiso con el rumbo institucional del país durante esta jornada de elecciones”.

Desarrollo de los protocolos de la jornada electoral

Las urnas en todo el territorio nacional abrieron al público desde las 08:00 horas bajo las directrices organizativas de la Registraduría Nacional. Para ejercer el derecho al sufragio, los ciudadanos deben presentar su documento de identidad original ante los jurados para la correspondiente verificación física o biométrica. Los encargados de mesa garantizan el acceso individual a los cubículos para resguardar el voto secreto.

Hoy ganan los emprendedores.

Hoy ganan las mujeres.

Hoy ganan los campesinos.

Hoy ganan las familias.

Hoy gana la gente trabajadora.

Hoy ganan nuestros jóvenes.

Hoy ganan nuestros adultos mayores.

Hoy ganan los estudiantes y los maestros.

Hoy ganan los deportistas.

Hoy ganan los… pic.twitter.com/RDogVdrast — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

El esquema de seguridad en las zonas urbanas y rurales cuenta con el despliegue operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Las autoridades dispusieron de herramientas tecnológicas y patrullajes terrestres fijos para resguardar el orden público en los perímetros de los puestos de votación. Los comicios avanzan sin alteraciones en las diferentes regiones del país.

Cierre de mesas e inicio del conteo de votos

A las 4 de la tarde se suspenderá el ingreso a las instalaciones de votación, permitiendo sufragar únicamente a las personas que entregaron la cédula al jurado antes del límite. Al concluir la recepción de votos, los jurados de mesa procederán con la destrucción pública de las tarjetas electorales sobrantes para mitigar riesgos de manipulación de datos.

Posteriormente, se iniciará la clasificación de los votos en las categorías de válidos, nulos o en blanco, consolidando las cifras en las actas oficiales del Formulario E-14. Los datos preliminares del preconteo se transmitirán de manera progresiva a la opinión pública, mientras los pliegos físicos serán trasladados bajo custodia hacia las comisiones escrutadoras territoriales.