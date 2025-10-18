¿Alejandro Gaviria o Jorge Enrique Robledo? ¿Quién encabezará una lista al Senado en las elecciones de 2026?

Este 20 de octubre se realizará en Bogotá una reunión clave en materia política: los partidos Nuevo Liberalismo, Mira, Dignidad y Compromiso Ciudadano, que se aliaron de cara a las elecciones al Senado, definirán quién encabezará la lista. Las tensiones en esas tres colectividades cada vez suben de nivel. Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, quiere que sea Alejandro Gaviria.