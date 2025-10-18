Suscribirse

CONFIDENCIALES

¿Alejandro Gaviria o Jorge Enrique Robledo? ¿Quién encabezará una lista al Senado en las elecciones de 2026?

Los partidos Nuevo Liberalismo, Mira, Dignidad y Compromiso Ciudadano deberán definir.

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 7:31 a. m.
ED 2258
Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Este 20 de octubre se realizará en Bogotá una reunión clave en materia política: los partidos Nuevo Liberalismo, Mira, Dignidad y Compromiso Ciudadano, que se aliaron de cara a las elecciones al Senado, definirán quién encabezará la lista. Las tensiones en esas tres colectividades cada vez suben de nivel. Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, quiere que sea Alejandro Gaviria.

Contexto: Sergio Fajardo apuesta por la ‘escucha ciudadana’, con la idea de armar un plan para enfrentar los grandes problemas del país

Por su parte, Sergio Fajardo se inclina por Jorge Enrique Robledo. Se desconoce quién ganará el pulso, pero Mira, un partido político cristiano, tendrá que fijar su posición, y no será tan sencilla por las posturas liberales de Gaviria.

políticaEleccionesSergio FajardoJorge Enrique RobledoNuevo Liberalismo

