Confidenciales
Sergio Fajardo apuesta por la ‘escucha ciudadana’, con la idea de armar un plan para enfrentar los grandes problemas del país
Este mecanismo de participación servirá para recibir propuestas, necesidades e ideas de cara a las elecciones de 2026.
El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó este domingo, 5 de octubre, un novedoso mecanismo de participación, a través del cual la ciudadanía puede enviarle ideas y propuestas de cara a la contienda electoral del próximo año.
Se trata de una plataforma de escucha ciudadana, que servirá como un espacio abierto al público para que envíen sus ideas y abordar las principales problemáticas del país.
El espacio está disponible en la página web oficial del candidato (www.sergiofajardo.com), donde espera recoger las voces de la gente para construir soluciones frente a las diferentes necesidades.
“Cada propuesta enviada será revisada cuidadosamente por su equipo programático, quien trabajará con rigor y compromiso, junto a él, para garantizar que el plan de gobierno de Fajardo represente distintas voces y lleve a una Colombia unida que pueda enfrentar sus retos y desafíos”, señaló la campaña del candidato.
¿Nadie le para bolas a tus ideas? 👀Nosotros sí queremos escucharte. 💬— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 6, 2025
¡Adelante con tus propuestas!
👉 Aquí está el link de la página web: https://t.co/UuTqP6zLCP#AdelanteConFajardo pic.twitter.com/5oUoKkXsQ8