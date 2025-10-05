Suscribirse

Sergio Fajardo apuesta por la ‘escucha ciudadana’, con la idea de armar un plan para enfrentar los grandes problemas del país

Este mecanismo de participación servirá para recibir propuestas, necesidades e ideas de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 3:02 a. m.
Sergio Fajardo lanzó un nuevo espacio de participación ciudadana | Foto: Campaña de Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó este domingo, 5 de octubre, un novedoso mecanismo de participación, a través del cual la ciudadanía puede enviarle ideas y propuestas de cara a la contienda electoral del próximo año.

Se trata de una plataforma de escucha ciudadana, que servirá como un espacio abierto al público para que envíen sus ideas y abordar las principales problemáticas del país.

El espacio está disponible en la página web oficial del candidato (www.sergiofajardo.com), donde espera recoger las voces de la gente para construir soluciones frente a las diferentes necesidades.

“Cada propuesta enviada será revisada cuidadosamente por su equipo programático, quien trabajará con rigor y compromiso, junto a él, para garantizar que el plan de gobierno de Fajardo represente distintas voces y lleve a una Colombia unida que pueda enfrentar sus retos y desafíos”, señaló la campaña del candidato.

