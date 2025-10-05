Confidenciales

Sergio Fajardo apuesta por la ‘escucha ciudadana’, con la idea de armar un plan para enfrentar los grandes problemas del país

Este mecanismo de participación servirá para recibir propuestas, necesidades e ideas de cara a las elecciones de 2026.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

6 de octubre de 2025, 3:02 a. m.