Confidenciales Candidato presidencial denuncia censura al no ser invitado a debate de las regiones

El candidato presidencial por el movimiento defensor de los principios conservadores de Colombia, Enrique Gómez, publicó en su cuenta de Twitter una serie de videos en donde denuncia que como aspirante está en todo su derecho de participar en el Debate de las Regiones, organizado por varios de los medios regionales del país.

“Estamos en @elcolombiano con la expectativa de poder participar del #DebateDeLasRegiones, porque Colombia tiene derecho a conocer las ideas de los candidatos de todas las vertientes ideológicas del país”, inició el hilo de trinos.

Seguido de esto, el abogado manifestó que él fue el primer candidato en oficializar su inscripción, pero que para los medios nacionales él no tiene derecho de participar en el debate.

“Para los medios nacionales no tenemos derecho a participar de debates presidenciales. Fui el primer candidato en inscribirse. Sin embargo, no me reconocen como tal”, dijo.

Seguramente, David. Aquí seguimos en @elcolombiano, firmes por la democracia mientras ingresa la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para proteger a los candidatos que sí fueron invitados. pic.twitter.com/TGS2VAkkql — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 17, 2022

En un tercer trino, el candidato registró la llegada de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, sobre lo que indicó que esta llegó “para garantizar precisamente la ecuanimidad del debate presidencial y que no se les violen los derechos a los candidatos que se invitan. A los candidatos que no invitan, no hay problema, la Unión Europea no tiene interés en nosotros”, concluyó.

Frente a esta situación, María Fernanda Cabal citó el tuit del candidato y agregó: “¿Para qué hablar de “inclusión” en Colombia, cuando excluyen a un candidato del debate? Rechazar a @Enrique_GomezM es irrespetar el legado de Álvaro Gómez Hurtado y a los ciudadanos agrupados en @MovSalvacionNal”.

¿Para qué hablar de “inclusión” en Colombia, cuando excluyen a un candidato del debate? Rechazar a @Enrique_GomezM, es irrespetar el legado de Álvaro Gómez Hurtado y a los ciudadanos agrupados en @MovSalvacionNal. https://t.co/rzdkBchpBw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 17, 2022

Finalmente, en el set de grabación, ubicado en el medio El Colombiano, en Medellín, permitieron que el candidato estuviera presente en la grabación, pero como audiencia y no como panelista, a lo que Gómez afirmó que esto es una censura a las ideas.