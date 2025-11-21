Confidenciales
Cara a cara entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por acusaciones en 70 trinos
Los políticos antioqueños se reunieron este viernes de manera virtual con la Fiscalía.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este 21 de noviembre hubo un cara a cara entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez en la Fiscalía de manera virtual, en el marco de una conciliación fallida.
Gutiérrez pidió una retractación de Quintero por cuenta de una serie de acusaciones que ha realizado en su contra en más de 70 mensajes compartidos a través de su cuenta de X.
No hubo acuerdo entre las partes y, según la defensa del alcalde de Medellín, el ente de investigación deberá proceder en un proceso contra el exmandatario por presunta injuria y calumnia agravada.