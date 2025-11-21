Suscribirse

Confidenciales

Cara a cara entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por acusaciones en 70 trinos

Los políticos antioqueños se reunieron este viernes de manera virtual con la Fiscalía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 9:17 p. m.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero. | Foto: SEMANA

Este 21 de noviembre hubo un cara a cara entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez en la Fiscalía de manera virtual, en el marco de una conciliación fallida.

Gutiérrez pidió una retractación de Quintero por cuenta de una serie de acusaciones que ha realizado en su contra en más de 70 mensajes compartidos a través de su cuenta de X.

No hubo acuerdo entre las partes y, según la defensa del alcalde de Medellín, el ente de investigación deberá proceder en un proceso contra el exmandatario por presunta injuria y calumnia agravada.

Contexto: Así reaccionó Daniel Quintero a sanción de la Procuraduría: “Apelaré en el Consejo de Estado”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condena contra Stevan Riascos, el depredador sexual de Buenaventura: se conoce monto de la pena y detalles escabrosos de su actuar criminal

2. El nuevo documento que ahora exigen en todos los aeropuertos de Estados Unidos

3. Gustavo Petro se retractó por señalamientos que hizo contra la senadora Paloma Valencia: este es el mensaje

4. Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

5. Vuelve y juega con Catalina Usme: dictamen en Selección Colombia no fue lo esperado para Liga de Naciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroFederico Gutiérrez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.