Daniel Noboa y Gustavo Petro ni se hablaron en una reciente cumbre en Panamá

El presidente de Ecuador salió de Panamá luego de su intervención sin determinar a su homólogo colombiano.

Redacción Confidenciales
31 de enero de 2026, 9:06 a. m.
Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

Luego de la escalada de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa se encontraron en Panamá durante el Foro Económico Internacional. Aunque se esperaba que tuvieran un espacio para hablar sobre la tensa situación, no hubo acercamiento más allá de los encuentros generales de todos los mandatarios.

Daniel Noboa defiende postura sobre narcotráfico en Colombia y publica duro mensaje en redes sociales: “Con Ecuador se equivocaron”

De hecho, Noboa se caracterizó por su actitud “fría” y “hostil”. Trascendió que, aunque los jefes de Estado se ignoraron mutuamente, sí impartieron instrucciones para que sus cancilleres se encontraran y abordaran los temas urgentes de seguridad en la frontera, alinearan expectativas, solucionaran lo inmediato y, luego, se hablaran las cuestiones comerciales y arancelarias. Noboa salió de Panamá luego de su intervención sin determinar a su homólogo colombiano.

