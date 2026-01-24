Las razones detrás de la molestia de Daniel Noboa con Gustavo Petro: paz total y narcotráfico encienden el problema

El general Fausto Salinas, excomandante general de la Policía de Ecuador, analiza en SEMANA el problema de seguridad que enfrenta su país con Colombia y que desencadenó una confrontación comercial alarmante para la región. Plantea que la crisis se puede superar con el retorno de la erradicación de los cultivos ilícitos y relaciona el aumento de asesinatos en su nación, que llegó a cifras históricas en 2025, con la producción de cocaína en el sur del país.

SEMANA: ¿Por qué el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que Colombia no está cooperando con la seguridad fronteriza?

Fausto Salinas: Los despliegues que ha tenido el Gobierno ecuatoriano con sus Fuerzas Armadas y con su Policía han sido contundentes, y han reflejado la decisión del Estado de hacer presencia en los sitios más críticos. Pero las condiciones de Colombia, que son muy complicadas, sobre todo por el territorio y la geografía, dificultan la presencia de las fuerzas de seguridad colombianas en algunos puntos. En Colombia existen territorios que no tienen el control total del Estado, entonces eso dificulta.

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Cuál es la principal crítica de Ecuador hacia las autoridades colombianas?

F.S.: Hay algunas estrategias que se han tomado, como, por ejemplo, la erradicación, que ha sido limitada. Ya no existe la erradicación aérea. Todas las herramientas de erradicación han sido limitadas, lo que hace que la cantidad de cocaína se incremente. Sube la producción, se incrementa la oferta y esta oferta, necesariamente, tiene que pasar por varios lugares; uno de ellos es el Ecuador, generando muchos problemas de seguridad y conflictos de convivencia y paz ciudadana.

SEMANA: ¿El descontrol en la frontera entre Colombia y Ecuador es nuevo?

F.S.: Existió una política distinta entre el Gobierno de Iván Duque y el del presidente Gustavo Petro. Es un enfoque pensado con métodos diferentes y, en el caso del Gobierno Petro, las estrategias de fuerza, sobre todo en erradicación y presencia en algunos territorios, no han sido las mismas y han sido más débiles.

SEMANA: Ecuador no solo es una ruta, también es un paraíso usado por los delincuentes para darles apariencia de legalidad a las rentas del narcotráfico.

F.S.: Las empresas criminales han buscado al Ecuador como un lugar donde usar este dinero ilegal. Adquieren propiedades, lavan dinero y tienen tranquilidad para ejecutar algunas actividades ilícitas que el Ecuador está tratando de combatir.

SEMANA: ¿Qué piensan ustedes de la paz total en Ecuador?

F.S.: Nosotros creemos que no hay que dar ventaja a los grupos ilegales, porque cada ventaja que ellos tienen la usan para fortalecer sus capacidades logísticas, financieras, estrategias criminales y de violencia. Ecuador ya ha demostrado que, en ciertos casos, pactar con grupos criminales o permitirles simular un cambio de actividades delictivas por “acciones de paz” no produce transformaciones reales. Estos grupos siempre buscarán mantener y expandir su economía ilegal mediante narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de combustible y una infinidad de delitos más. Es decir, ellos no se van a alejar del crimen porque tienen una economía criminal que es parte de su día a día.

SEMANA: ¿Cree que el fortalecimiento de los grupos ilegales es un tema solo de Colombia o de toda la región?

F.S.: No solamente los grupos criminales de Colombia, sino de toda la región han tenido un crecimiento, porque ha existido un mercado de droga que ha mejorado su precio. Hay verdaderas estructuras empresariales que están llevando estas sustancias ilegales a varios países, con ganancias muy grandes.

SEMANA: ¿Cuál es el papel de Colombia en ese aspecto?

F.S.: Colombia tiene la producción y siembra. Ecuador, en cambio, ha sido tomado como un lugar de tránsito, de logística y de distribución hacia varios países del mundo. Estas alianzas criminales se han fortalecido y por eso es que tenemos en la región un problema muy crítico. Ecuador era una isla de paz y, al momento, es un país que en el año 2025 reportó los índices más altos de muertes violentas de la historia.

SEMANA: ¿Cuánta droga cruza de Colombia hacia Ecuador anualmente?

F.S.: 1.500 toneladas, aproximadamente.

SEMANA: Ecuador pasa por una ola de violencia muy crítica. ¿Cuál es la relación del crimen colombiano con esa realidad?

F.S.: La principal causa de las muertes violentas está ligada al tema de violencia criminal y, precisamente, tiene relación con el narcotráfico. Si es un producto que se elabora en Colombia, que usa el Ecuador como centro de logística y de distribución, entonces es parte de la problemática de lo que está pasando en mi país. Ecuador necesita una contraparte que ponga también su esfuerzo en la frontera.

SEMANA: ¿Cuáles son las organizaciones criminales que ahora tienen protagonismo en la frontera?

F.S.: Entre las principales y más significativas tenemos a Los Lobos, Los Choneros y los R7. Tenemos a los Comandos de Frontera, al ELN y algunas fracciones también que participan en el narcotráfico.

Gustavo Petro junto a Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Ecuador se siente solo en esta lucha?

F.S.: El Ecuador no se siente solo. El Ecuador está trabajando con varias organizaciones del mundo, principalmente con los Estados Unidos y con la comunidad europea. Con Colombia también ha trabajado con la Policía Nacional. Sin embargo, desde mi percepción, porque yo ahora no estoy en el Gobierno, seguramente hay un reclamo, porque las condiciones no son las mismas que teníamos en otros años.

SEMANA: ¿Qué tanta influencia tiene el ELN en Ecuador?

F.S.: El ELN ha tenido algunas operaciones en Ecuador, pero no se trata solo del ELN. Hablamos de organizaciones criminales articuladas entre Colombia y Ecuador, y también con países como México, además de conexiones con estructuras en Europa, donde operan carteles muy peligrosos, como el de los albaneses. Son redes que buscan expandirse y que deben ser desarticuladas mediante una acción conjunta de los Estados, con objetivos regionales comunes.

SEMANA: ¿Puede mejorar la relación entre Colombia y Ecuador en materia de seguridad?

F.S.: Es lo que creemos los ecuatorianos y, seguramente, los colombianos, que las relaciones entre los dos países sean las mejores siempre. Que las relaciones estén muy concentradas en objetivos comunes y que sirvan para vencer o limitar estas acciones criminales.

SEMANA: ¿Qué debería hacer Colombia para eso?

F.S.: Yo creo que una de las principales acciones que se debe tomar es la erradicación de cultivos ilícitos para que la coca sea más difícil de producir. Me parece que sería importante atacar la cadena básica y, de ahí, que se sienta también en las otras actividades ilegales.