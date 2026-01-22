Secretario de la CAN pide a Gustavo Petro y Daniel Noboa la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones

En la mañana del 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que emitió la orden para la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

En respuesta a estas directrices, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, a través de las instituciones del país, difundió un comunicado en el que se informa sobre la suspensión de la venta de energía a Ecuador.

Colombia prioriza su soberanía energética.



Hemos expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de… — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

“Hemos expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme. Creemos en la integración y el diálogo entre pueblos hermanos, pero la seguridad energética del país es una prioridad. Cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas, las exportaciones se reactivarán”, señaló el Ministerio.

Frente a estos acontecimientos, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, emitió un comunicado en el cual solicita a los mandatarios de ambos países la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones.

“Ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la República de Colombia y la República del Ecuador, y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas”, señaló el secretario.

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por otra parte, la Comunidad Andina destacó que se pone a disposición para la realización de un diálogo en el cual se puedan abordar las preocupaciones que afectan las relaciones entre las dos naciones en uno de sus momentos más complicados.

Estos son los productos que se verán afectados tras la crisis comercial entre Colombia y Ecuador: “Es una canasta diversificada”

“Poniéndose a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico.”

Los dos cuerpos diplomáticos no han emitido respuesta alguna al pedido realizado por el secretario general de la Comunidad Andina. Por su parte, diversas voces se han pronunciado sobre las medidas impuestas por las dos naciones con el objetivo de llegar a un punto en común y evitar las complicaciones que puedan afectar a los sectores comerciales que operan en ambos países.