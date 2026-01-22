Economía

Secretario de la CAN pide a Gustavo Petro y Daniel Noboa la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones

El comunicado busca tender canales de diálogo entre los dos países.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de enero de 2026, 9:05 p. m.
Gonzalo Gutiérrez Reinel, ex canciller de Perú asumió el cardo de secretario General de la CAN
Gonzalo Gutiérrez Reinel, ex canciller de Perú asumió el cardo de secretario General de la CAN Foto: Comunidad Andina de Naciones

En la mañana del 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que emitió la orden para la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

En respuesta a estas directrices, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, a través de las instituciones del país, difundió un comunicado en el que se informa sobre la suspensión de la venta de energía a Ecuador.

“Hemos expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme. Creemos en la integración y el diálogo entre pueblos hermanos, pero la seguridad energética del país es una prioridad. Cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas, las exportaciones se reactivarán”, señaló el Ministerio.

Frente a estos acontecimientos, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, emitió un comunicado en el cual solicita a los mandatarios de ambos países la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones.

Macroeconomía

Lulo Bank estrena nueva función en la app que facilitará los pagos al ciudadano. ¿De qué se trata?

Macroeconomía

¿Descanso o compensación?, así funciona la ley laboral

Macroeconomía

Decretan nuevas cargas parafiscales que deberán asumir generadoras de energía a partir de febrero

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Macroeconomía

Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

Macroeconomía

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Macroeconomía

Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

Vehículos

¿Qué carros exporta Colombia a Ecuador? Negocio se vería afectado por la guerra la guerra comercial entre ambos países

El Debate

Estos son los productos que se verán afectados tras la crisis comercial entre Colombia y Ecuador: “Es una canasta diversificada”

Macroeconomía

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

“Ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la República de Colombia y la República del Ecuador, y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas”, señaló el secretario.

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos.
El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por otra parte, la Comunidad Andina destacó que se pone a disposición para la realización de un diálogo en el cual se puedan abordar las preocupaciones que afectan las relaciones entre las dos naciones en uno de sus momentos más complicados.

Estos son los productos que se verán afectados tras la crisis comercial entre Colombia y Ecuador: “Es una canasta diversificada”

“Poniéndose a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico.”

Los dos cuerpos diplomáticos no han emitido respuesta alguna al pedido realizado por el secretario general de la Comunidad Andina. Por su parte, diversas voces se han pronunciado sobre las medidas impuestas por las dos naciones con el objetivo de llegar a un punto en común y evitar las complicaciones que puedan afectar a los sectores comerciales que operan en ambos países.

Más de Macroeconomía

Los bolsillos de ahorro de Lulo alcanzan un beneficio del 10,5 por ciento en rentabilidad.

Lulo Bank estrena nueva función en la app que facilitará los pagos al ciudadano. ¿De qué se trata?

Gonzalo Gutiérrez Reinel, ex canciller de Perú asumió el cardo de secretario General de la CAN

Secretario de la CAN pide a Gustavo Petro y Daniel Noboa la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones

.

¿Descanso o compensación?, así funciona la ley laboral

Empresa Air-e

Decretan nuevas cargas parafiscales que deberán asumir generadoras de energía a partir de febrero

Billetes de euros

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.

Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

Averigüe sobre las opciones más económicas para hospedarse en Colombia

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Dolar precio

Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

Parejas

Compromiso de boda: ¿Qué derechos y límites tiene la promesa legal?

.

Empleo, nutrición y comunidad: la nueva apuesta de Carulla en Bogotá

Noticias Destacadas