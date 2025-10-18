CONFIDENCIALES

Daniel Quintero: hay dudas jurídicas frente a su aspiración en las elecciones presidenciales de 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que el exalcalde de Medellín está inhabilitado para participar en otra elección interpartidista el próximo año, pues se inscribió para la consulta del Pacto Histórico.

18 de octubre de 2025, 7:27 a. m.