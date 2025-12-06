CONFIDENCIALES
El Centro Democrático, sin las generalas
El Centro Democrático se quedará sin las voces femeninas más importantes en el Congreso.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Tras 12 años de permanecer en el Congreso, Álvaro Uribe se quedará sin tres de sus voces más importantes y que han defendido sus luchas: María Fernanda Cabal, Paola Valencia y Paola Holguín, quienes no volverán al Congreso.
SEMANA confirmó que los resultados de la encuesta que adelanta el partido para escoger a su candidata única se conocerán en las próximas semanas, por fuera del plazo para la inscripción al Senado. Las tres mujeres tienen varios caminos: si no ganan la consulta de marzo, una podría jugar como fórmula vicepresidencial; o esperar y ser ministras en un eventual gobierno de derecha. O saltar al escenario regional: Paloma Valencia a la Alcaldía de Bogotá, Paola Holguín a la Gobernación de Antioquia. ¿Cabal podría lanzarse a la Gobernación del Valle? Por cierto, de los 13 senadores del Centro Democrático, solo cuatro buscarán repetir curul.