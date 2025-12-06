Suscribirse

CONFIDENCIALES

El Centro Democrático, sin las generalas

El Centro Democrático se quedará sin las voces femeninas más importantes en el Congreso.

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:15 a. m.
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. | Foto: Semana

Tras 12 años de permanecer en el Congreso, Álvaro Uribe se quedará sin tres de sus voces más importantes y que han defendido sus luchas: María Fernanda Cabal, Paola Valencia y Paola Holguín, quienes no volverán al Congreso.

Contexto: Así reaccionó María Fernanda Cabal a la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la carrera por la Presidencia

SEMANA confirmó que los resultados de la encuesta que adelanta el partido para escoger a su candidata única se conocerán en las próximas semanas, por fuera del plazo para la inscripción al Senado. Las tres mujeres tienen varios caminos: si no ganan la consulta de marzo, una podría jugar como fórmula vicepresidencial; o esperar y ser ministras en un eventual gobierno de derecha. O saltar al escenario regional: Paloma Valencia a la Alcaldía de Bogotá, Paola Holguín a la Gobernación de Antioquia. ¿Cabal podría lanzarse a la Gobernación del Valle? Por cierto, de los 13 senadores del Centro Democrático, solo cuatro buscarán repetir curul.

