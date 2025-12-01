Suscribirse

Así reaccionó María Fernanda Cabal a la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la carrera por la Presidencia

Hay revuelo en el Centro Democrático por la exclusión de Uribe Londoño de la contienda interna del partido. La candidatura presidencial se escogerá entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:53 p. m.
Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal.
Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal. | Foto: Semana/Suministrada a Semana.

La senadora y aspirante a la Casa de Nariño, María Fernanda Cabal, reaccionó este lunes a la más reciente decisión que tomó la dirección del Centro Democrático de retirar la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño. Hay revuelo entre los militantes.

En un comunicado público, el partido político contó que continuará su proceso de selección con Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, en atención a una serie de episodios protagonizados por Uribe Londoño que levantaron ampollas entre los dirigentes.

Contexto: “No renuncio, ni me renuncian”: Miguel Uribe Londoño responde al Centro Democrático

Se detalló que Abelardo de la Espriella, en comunicación con Álvaro Uribe este 1 de diciembre, le informó que Miguel Uribe Londoño iba a renunciar al partido para sumarse a su proyecto político, pues así se lo habría contado el 30 de noviembre.

Para el 29 de noviembre, ocurrió otro hecho: “El expresidente recibió un mensaje de Uribe Londoño que, en síntesis, le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes”, afirmó el partido.

Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño se habría sumado a la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Álvaro Uribe le respondió que no podía realizarse la cita, pero que sí podían interactuar a través de mensajes. Luego entró en escena el director del partido, Gabriel Vallejo: “Habló con el doctor Uribe Londoño, quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp”, se registró en el mismo comunicado.

Con todo este escenario, el Centro Democrático tomó la decisión que hoy sacude el período electoral: el partido “agradece la franqueza del Dr. De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”.

Contexto: El Centro Democrático confirmó que escogerá a dos candidatos que competirán en la consulta interpartidista de marzo de 2026

María Fernanda Cabal ya tomó posición frente a los hechos: “Quiero manifestar mi respaldo absoluto a las decisiones de mi partido, Centro Democrático, de cara a las elecciones del 2026. Somos tres candidatas. Paola Holguín, Paloma Valencia y quien les habla, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única”.

Esta noticia se conoció el mismo día en el que la firma chilena, Panel Ciudadano, inició la consulta entre la militancia del Centro Democrático (4.818 personas) para escoger “los dos candidatos” que participarán en la posible consulta interpartidista del 8 de marzo.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. | Foto: Semana

Sin el nombre de Miguel Uribe Londoño, ahora los miembros del partido deberán escoger entre las tres senadoras. La decisión estará en manos, por ahora, de los integrantes de los comités municipales, departamentales y la dirección nacional, así como en los consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados y congresistas.

