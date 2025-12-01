El Centro Democrático confirmó que escogerá a dos candidatos que competirán en la consulta interpartidista de marzo de 2026

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expidió un comunicado de prensa este lunes, 1.º de diciembre, en el que confirmó que ya no se escogerá a un candidato único a la Presidencia, sino a dos, quienes se medirán en la consulta interpartidista de derecha y centroderecha en marzo de 2026.

“A partir del 1.º de diciembre, la firma chilena Panel Ciudadano iniciará la consulta a 4.818 miembros del Partido Centro Democrático con el propósito de escoger los dos candidatos del Partido que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo”, informó textualmente la casa política.

Gabriel Vallejo (Centro), director del Centro Democrático, anunció fecha para la elección del candidato entre Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Semana

Los nombres se decantarán entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, el padre del fallecido precandidato Miguel Uribe Turbay. El senador Andrés Guerra integraba ese abanico de aspirantes, pero renunció a su postulación y ahora la colectividad le pidió ser cabeza de lista a la Cámara por Antioquia, una propuesta que el senador debe reflexionar durante la primera semana de diciembre.

Los 4.818 ciudadanos a consultar —añadió la colectividad— “son militantes activos del partido, donde se encuentran miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, así como la totalidad de las credenciales vigentes tales como consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”.

Paloma Valencia, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Gabriel Vallejo, Paola Holguín y Andrés Guerra, quien declinó a su aspiración a la presidencia. | Foto: SEMANA

Y añadió: “Panel Ciudadano es una firma experta en este tipo de consultas, utilizando tecnología de última generación a través de aliados estratégicos”.

“Para garantizar la seguridad del proceso, se tendrá una firma independiente experta en ciberseguridad. Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos. Colombia necesita unirse para enfrentar al gobierno neocomunista y a su candidato amigo de las Farc”, se lee en el documento divulgado a la opinión pública.

Además, la casa política aclaró que se sigue tomando todas las medidas para evitar manipulación e infiltraciones al proceso de selección.

“Tal y como se les informó a los precandidatos previamente, el Partido utilizaría un sistema mixto (encuesta digital y colegio electoral) para escoger el (los) candidato(s) a la Presidencia, para que posteriormente participen eventualmente en la consulta del 8 de marzo”.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

La confirmación del método para escoger a los candidatos surgió horas después de que Miguel Uribe Londoño informara a través de sus redes sociales que no fue consultado sobre el nuevo mecanismo de selección.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido Centro Democrático sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”, dijo este viernes, 28 de noviembre.

“No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir. Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y, oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición. A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto que inició mi hijo Miguel y que ustedes han acompañado con tanto amor, les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa. Vamos con toda, Colombia”, enfatizó.