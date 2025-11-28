Suscribirse

Política

Miguel Uribe Londoño asegura que no fue consultado sobre la encuesta para elegir candidatos del Centro Democrático

El Centro Democrático explicó que los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados de diciembre.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de noviembre de 2025, 2:07 a. m.
Uribe Londoño dijo que no fue consultado sobre el cuestionario.
Uribe Londoño dijo que no fue consultado sobre el cuestionario. | Foto: Guillermo Torres/Colprensa/Montaje: SEMANA

El precandidato Miguel Uribe Londoño salió a desmentir que hubiera sido consultado sobre el cuestionario y la metodología del sondeo que el Centro Democrático inició para definir sus candidatos de cara a la consulta de marzo de 2026. El partido anunció que la firma chilena CADEM, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y que los resultados se conocerán a mediados de diciembre.

Contexto: Centro Democrático definió cómo elegirá a sus candidatos para la consulta presidencial de marzo

Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

Añadió que, pese a sus reparos, no busca abrir un debate público: “No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir”.

El precandidato aseguró que elevará sus observaciones en privado a la dirigencia del partido y que, cuando corresponda, informará su posición.

Contexto: Investigador de la Corte inspecciona la UNP por señalamientos del representante Polo Polo en el caso de Miguel Uribe Turbay

Dentro del mensaje también incluyó una afirmación de compromiso con las personas que lo han acompañado en la campaña: “A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto”, y dijo estar “firme y comprometido”.

¿Qué informó el Centro Democrático?

El partido detalló cómo se llevará a cabo el proceso de selección de sus candidatos. La colectividad informó que la firma chilena CADEM, a través de su socio local en Colombia, será la encargada de realizar un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, utilizando un cuestionario que fue previamente acordado entre las partes.

Además, se señaló que la muestra prevista para ese estudio será de 2.100 entrevistas, distribuidas en las diferentes regiones del país. Indicaron, también, que en los próximos días se sumará una segunda firma encuestadora al proceso y que un día antes del inicio de su estudio se enviará a la militancia toda la información y los detalles pertinentes sobre la metodología.

Contexto: Crisis en el Centro Democrático: hay “tensiones” entre Miguel Uribe Londoño y los demás precandidatos, según confesó Andrés Guerra a SEMANA

El Centro Democrático también explicó que los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados de diciembre y que todo el proceso contará con la verificación de una firma auditora internacional independiente.

Por último, la Dirección Nacional del partido conformó un comité consultivo que acompañará el proceso en lo relacionado con las garantías y la transparencia del mismo.

El proceso busca definir los nombres que el Centro Democrático presentará en la consulta de la derecha prevista para marzo de 2026. Entre los precandidatos que han aparecido públicamente en la discusión se encuentran las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, así como Miguel Uribe Londoño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila

2. Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

3. La disputa del Partido Conservador para elegir candidato a la Presidencia: las dos cartas que generaron discordia

4. Este canal transmitirá la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: también se podrá ver online

5. Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel UribePrecandidata presidencialCentro Democrático

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.