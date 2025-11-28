El precandidato Miguel Uribe Londoño salió a desmentir que hubiera sido consultado sobre el cuestionario y la metodología del sondeo que el Centro Democrático inició para definir sus candidatos de cara a la consulta de marzo de 2026. El partido anunció que la firma chilena CADEM, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y que los resultados se conocerán a mediados de diciembre.

Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

Añadió que, pese a sus reparos, no busca abrir un debate público: “No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir”.

He leído el comunicado que ha difundido el partido @CeDemocratico sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada.



El precandidato aseguró que elevará sus observaciones en privado a la dirigencia del partido y que, cuando corresponda, informará su posición.

Dentro del mensaje también incluyó una afirmación de compromiso con las personas que lo han acompañado en la campaña: “A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto”, y dijo estar “firme y comprometido”.

¿Qué informó el Centro Democrático?

El partido detalló cómo se llevará a cabo el proceso de selección de sus candidatos. La colectividad informó que la firma chilena CADEM, a través de su socio local en Colombia, será la encargada de realizar un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, utilizando un cuestionario que fue previamente acordado entre las partes.

Además, se señaló que la muestra prevista para ese estudio será de 2.100 entrevistas, distribuidas en las diferentes regiones del país. Indicaron, también, que en los próximos días se sumará una segunda firma encuestadora al proceso y que un día antes del inicio de su estudio se enviará a la militancia toda la información y los detalles pertinentes sobre la metodología.

El Centro Democrático también explicó que los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados de diciembre y que todo el proceso contará con la verificación de una firma auditora internacional independiente.

Por último, la Dirección Nacional del partido conformó un comité consultivo que acompañará el proceso en lo relacionado con las garantías y la transparencia del mismo.