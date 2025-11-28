Suscribirse

Nación

Investigador de la Corte inspecciona la UNP por señalamientos del representante Polo Polo en el caso de Miguel Uribe Turbay

La magistrada Cristina Lombana adelanta la investigación contra el congresista.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 5:33 p. m.
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Un investigador de la Corte Suprema de Justicia llegó hasta las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP). | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Un investigador de la Corte Suprema de Justicia llegó hasta las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para recoger evidencia en la investigación que avanza contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, tras la denuncia que le puso el director esa entidad, Augusto Rodríguez, frente a los señalamientos que hizo sobre el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El caso que reposa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana tiene relación con las denuncias del representante a la Cámara Miguel Polo Polo contra el director de la UNP por la supuesta desatención en las alertas sobre la seguridad del senador del Centro Democrático.

En desarrollo..

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

