Un investigador de la Corte Suprema de Justicia llegó hasta las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para recoger evidencia en la investigación que avanza contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, tras la denuncia que le puso el director esa entidad, Augusto Rodríguez, frente a los señalamientos que hizo sobre el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.