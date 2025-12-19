CONFIDENCIALES

El éxito de la Luna del Río en Barranquilla: estas son las cifras de sus primeros días

La rueda, que ha tenido la admiración nacional porque es considerada una de las más grandes de Colombia, habría costado más de 50.000 millones de pesos.

Redacción Confidenciales
20 de diciembre de 2025, 4:41 a. m.
Visitar la Luna del Río es un nuevo plan que se suma a las cosas por hacer en Barranquilla.
La Luna del Río o la rueda volante similar a la de Chicago que inauguró el alcalde de Barranquilla, Álex Char, en el Gran Malecón, completó ocho días abierta al público y las cifras son sorprendentes: aproximadamente 20.000 personas han concurrido, el valor del ingreso es de 15.000 pesos, lo que supone una facturación de 300 millones en escasos ocho días.

Si la cifra de visitantes se mantiene, en un mes se obtendrían hasta 1.200 millones de pesos. La rueda, que ha tenido la admiración nacional porque es considerada una de las más grandes de Colombia, habría costado más de 50.000 millones de pesos. En conclusión: se pagaría en menos de diez años y quedaría para los barranquilleros.

