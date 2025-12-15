Lo que dijo el alcalde Char por la inauguración de la Luna del Río en el Malecón de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció por medio de su cuenta de X, sobre la nueva atracción que tiene el Gran Malecón, que es la Luna del Río, donde propios y turistas podrán ver una panorámica de la ciudad.

“¡Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante! La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella", dijo el mandatario de los barranquilleros.

Al mismo tiempo, detalló que este nuevo atractivo busca seguir dinamizando la economía de la capital del Atlántico.