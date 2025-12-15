Suscribirse

Lo que dijo el alcalde Char por la inauguración de la Luna del Río en el Malecón de Barranquilla

El mensaje fue dejado por medio de su cuenta en la red social X.

Redacción Confidenciales
15 de diciembre de 2025, 2:49 p. m.
Luna del río, el nuevo atractivo turístico de Barranquilla.
Luna del río, el nuevo atractivo turístico de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció por medio de su cuenta de X, sobre la nueva atracción que tiene el Gran Malecón, que es la Luna del Río, donde propios y turistas podrán ver una panorámica de la ciudad.

“¡Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante! La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella", dijo el mandatario de los barranquilleros.

Contexto: Luna del Río: descubra cómo funciona la nueva atracción turística del Gran Malecón. Así fue su inauguración

Al mismo tiempo, detalló que este nuevo atractivo busca seguir dinamizando la economía de la capital del Atlántico.

“Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas!”, finalizó.

