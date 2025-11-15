CONFIDENCIALES
El freno del procurador Gregorio Eljach a las pretensiones del director de la ANT, Felipe Harman
La Procuraduría rechazó la demanda del director de la ANT y defendió la validez del Decreto 902.
El procurador Gregorio Eljach manifestó su desacuerdo con una demanda que radicó el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contra el Decreto 902 de 2017, con la que busca tumbar la fase judicial de los procesos agrarios para que solo la ANT los maneje sin la necesidad de la intervención de un juez.
Así, la Procuraduría presentó concepto negativo ante la Corte Constitucional y advirtió que el decreto demandado por Harman es constitucional, por lo que debe mantenerse la fase administrativa y judicial en estos casos. La idea prendió alertas en distintos sectores, que piensan que abrir esa puerta a la ANT le daría un gran poder sobre la administración de la tierra en el país.