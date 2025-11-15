Suscribirse

CONFIDENCIALES

El freno del procurador Gregorio Eljach a las pretensiones del director de la ANT, Felipe Harman

La Procuraduría rechazó la demanda del director de la ANT y defendió la validez del Decreto 902.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 7:49 a. m.
Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 ● Magistrado Luis Alberto Álvarez Presidente del Consejo de Estado
Gregorio Eljach, procurador general, fija su postura frente a la demanda que busca modificar los procesos agrarios en el país. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El procurador Gregorio Eljach manifestó su desacuerdo con una demanda que radicó el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contra el Decreto 902 de 2017, con la que busca tumbar la fase judicial de los procesos agrarios para que solo la ANT los maneje sin la necesidad de la intervención de un juez.

Contexto: “La justicia es la última trinchera”: el llamado de Gregorio Eljach en homenaje a víctimas del Palacio de Justicia

Así, la Procuraduría presentó concepto negativo ante la Corte Constitucional y advirtió que el decreto demandado por Harman es constitucional, por lo que debe mantenerse la fase administrativa y judicial en estos casos. La idea prendió alertas en distintos sectores, que piensan que abrir esa puerta a la ANT le daría un gran poder sobre la administración de la tierra en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Es James Rodríguez el mejor de Colombia? La historia que ha escrito en 18 años de carrera

2. Expediente advierte que dineros del narcotráfico habrían terminado en las cuentas de Nicolás Petro, en la campaña presidencial, y por eso fue incluido en la lista Clinton

3. El costo de denunciar: se desató persecución y retención de honorarios tras alerta de irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas

4. Exclusivo: así fue infiltrada la cúpula criminal de Iván Mordisco que fue bombardeada en el Guaviare. Hubo traición de por medio

5. Exclusivo: Comisión de Acusación abriría investigación contra el presidente Gustavo Petro y ordenaría examen toxicológico. Así lo evidencia este documento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuraduríapolíticaJuicioJusticia

Noticias Destacadas

Senador Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín, el más firme aspirante a obtener el aval del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 2026

Redacción Confidenciales
El senador Gustavo Moreno, salpicado por el escándalo de la Unidad para las Víctimas, ha militado en En Marcha y en ASI.

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Redacción Confidenciales
ed 2245

Las disculpas de Isabel Cristina Zuleta con el alcalde Federico Gutiérrez no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.