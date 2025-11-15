CONFIDENCIALES

El freno del procurador Gregorio Eljach a las pretensiones del director de la ANT, Felipe Harman

La Procuraduría rechazó la demanda del director de la ANT y defendió la validez del Decreto 902.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

15 de noviembre de 2025, 7:49 a. m.