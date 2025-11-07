Suscribirse

Política

“La justicia es la última trinchera”: el llamado de Gregorio Eljach en homenaje a víctimas del Palacio de Justicia

Luego de 40 años desde el holocausto, el procurador pide blindar a los jueces y fortalecer la institucionalidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 4:33 p. m.
Conmemoración de la toma el palacio de justicia
Conmemoración de la toma el Palacio de Justicia. | Foto: Procuraduría General

En la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó que, pese a las tragedias que han marcado al país, las instituciones colombianas han demostrado una fortaleza que debe ser reconocida y defendida.

Conmemoración de la toma el palacio de justicia
Conmemoración de la toma el Palacio de Justicia. | Foto: Procuraduría General

El pronunciamiento tuvo lugar durante el acto ‘Memorias de 100 vidas que no se olvidan’, un homenaje a las víctimas del holocausto ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Acompañando el pronunciamiento del procurador general también estuvieron Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado del mismo nombre que murió en los hechos; el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, y otros tantos funcionarios de la Procuraduría. Eljach encabezó un acto simbólico que incluyó un minuto de silencio y la elevación de globos blancos como gesto de memoria y reconciliación.

Conmemoración de la toma el palacio de justicia
Conmemoración de la toma el Palacio de Justicia. | Foto: Procuraduría General

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público sostuvo que la columna vertebral de esa fortaleza institucional son los jueces de la República y quienes integran las altas cortes. “Celebro orgulloso que Colombia tenga hoy una justicia más grande”, aseguró, al insistir en que la defensa del Estado de derecho comienza por proteger y respetar a quienes administran justicia.

El procurador advirtió que “solo el respeto irrestricto a los jueces y a las leyes impide que la democracia se degrade en anarquía o en tiranía”, por lo que reiteró que respaldar la labor judicial es un deber colectivo e innegociable.

Conmemoración de la toma el palacio de justicia
Conmemoración de la toma el Palacio de Justicia. | Foto: Procuraduría General

Agregó que, en un país donde los magistrados y jueces enfrentan riesgos incluso contra su vida, su valentía constituye “la última trinchera frente a los atropellos y las arbitrariedades”, una garantía para que nadie, por poderoso que sea, quede por encima de la ley.

Eljach señaló que, sobre una justicia fortalecida y unas instituciones más sólidas, Colombia debe avanzar hacia la construcción de una nación próspera y con mayor calidad de vida para todos. Al cerrar su intervención, invitó a superar las heridas históricas y a buscar acuerdos esenciales como sociedad. “Es el amor por la patria que nos une lo que nos salvará como sociedad. Paz electoral”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo de fin de semana del 7 al 9 de noviembre: predicciones para los 12 signos

2. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

3. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

4. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

5. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Palacio de JusticiaGregorio EljachToma del Palacio de Justicia en 1985

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.