Los casi 500 presos que serán trasladados tras reunión entre el minJusticia y el presidente de la Corte Suprema

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lennis, acordaron trasladar a 496 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de Policía del país.

La decisión se tomó después de que Cuervo se reunió con el magistrado Lennis durante la mañana de este lunes 13 de abril, en las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, luego de que el funcionario del Gobierno no pudo asistir a la reunión para combatir el hacinamiento que se realizó la semana pasada.

Así será la trascendental reunión en el Palacio de Justicia para buscarle una salida al hacinamiento carcelario

Los 496 presos serán trasladados a centros carcelarios administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de tratar de enfrentar el hacinamiento que se vive en esos espacios transitorios de detención.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión para verificar los resultados de los acuerdos que se han logrado hasta el momento y si es necesario implementar nuevas medidas para afrontar la crisis carcelaria que atraviesa Colombia.