MinSalud arremete contra los gremios por el reajuste de la UPC, mientras que Procuraduría reafirma fallas en el cálculo

Mientras que a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, sindicatos llegaron a apoyar al Gobierno Petro, al interior de la Corte Constitucional se lleva a cabo de una audiencia clave para hacerle seguimiento a la orden de recalcular la UPC, el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud.

Los primeros en intervenir fueron los funcionarios del Gobierno nacional a cargo del sector, entre ellos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien arremetió contra los gremios que han pedido aumentar esa Unidad de Pago por Capitación.

“Son del mismo grupo, inclusive hay puertas giratorias: salen de los ministerios y entran en estas instituciones, y vienen a dictar catedra acá. Entonces no podemos que diferentes actores, supuestamente, que parecen diferentes actores, pero son los mismos, se confabulan para venir a pedir el aumento de la UPC, pero no estructuralmente que es lo que esta pasando en este sistema”, dijo el ministro Jaramillo.

El encargado de esa cartera también le manifestó a los tres magistrados de la Sala de Seguimiento a esa sentencia que la insuficiencia es “suficiencia de la prima UPC”, pero que falta “eficiencia” por parte de las aseguradas. Exponiendo que el Gobierno ha cumplido los mandatos de la Corte frente a este componente.

Sin embargo, a la audiencia también asistió la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, quien tiene una radiografía distinta a la del Ministerio sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación y la realidad financiera del sistema de salud colombiano.

“Identificando, en concordancia con los señalado por la honorable Corte, la persistencia de fallas estructurales que afectan de manera directa el cálculo de la prima y la financiación del sistema”, dijo la procuradora Ulloa sobre el cumplimiento de la orden de la sentencia sobre a la suficiencia de la UPC.

Mónica Ulloa, procuradora delegada para el sector salud, hizo un preocupante balance de la gestión del Gobierno en las EPS intervenidas. Foto: Procuraduria

La Procuraduría también alertó que el sistema de salud hoy enfrenta problemáticas que comprometen la sostenibilidad, el flujo de recursos y la confianza entre sus actores. “Esta problemática responde, entre otras, a deficiencias estructurales que han impedido contar con una estimación confiable de la UPC”, aseveró la procuradora.

La mesa técnica es dirigida por el magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, quien recibirá toda la información de las entidades del sector salud, para definir si el Gobierno Petro está cumpliendo con el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación.