¿Elección cantada para la Contraloría de Bogotá?

El Concejo de Bogotá decidirá el próximo 13 de noviembre, día de la elección.

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:46 a. m.
Juan Camilo Zuluaga Morillo,director de la Diari.
Juan Camilo Zuluaga Morillo. | Foto: Contraloría General de la República

Si nada extraordinario ocurre, Juan Camilo Zuluaga Murillo se convertirá en el próximo contralor de Bogotá. Obtuvo 98 puntos, ocupó el tercer lugar en los resultados del examen de conocimiento y aseguran que es cercano al contralor Carlos Hernán Rodríguez. La puja está tan apretada que Luis Fernando Bueno, excontralor de Bucaramanga, estaría en desventaja, pese a que también obtuvo 98 puntos.

Contexto: Empieza la puja para conformar terna por la Contraloría de Bogotá

Zuluaga Murillo, el virtual contralor, está en el ojo del huracán, pues escribió dos libros, que le suman puntos en el proceso de selección, con inteligencia artificial. El Concejo de Bogotá tendrá la última palabra el 13 de noviembre, el día de la elección.

ContralorContraloríaConcejo de BogotáInteligencia Artificial

