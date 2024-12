“En cinco años es posible que tengamos una crisis como la generada por la pandemia”: Asocapitales

Debido al aumento sostenido de la población y los hábitos de consumo, los desechos han venido aumentando de manera alarmante en Colombia. A eso se suma el hecho de que actualmente el país no cuenta con una ley integral que reglamente los rellenos sanitarios.

“Si no hacemos nada ahora para darle solución al tema de basuras, en cinco años es probable que tengamos una crisis de salud pública y ambiental como la generada por la pandemia”, indicó Juan Carlos Cárdenas, presidente de Asocapitales, durante el foro Los residuos sólidos no son basura, el cual se llevó a cabo en Bucaramanga con la presencia de autoridades ambientales, representantes de entes de control, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales expertos.