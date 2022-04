Video | A Claudia López le ‘cantaron la tabla’ en el Concejo de Bogotá

Un acalorado debate se registró este jueves. La alcaldesa de la capital del país se le critica por la oleada de violencia, que parece no tener freno.

A través de sus redes sociales, la concejal Lucía Bastidas pidió este jueves respeto para el Concejo de Bogotá. “A la administración de @ClaudiaLopez se le volvió costumbre acudir al insulto para defender lo indefendible como pasó hoy con debate de Región Metropolitana y @YiyaJaramillo. Si gabinete de @Bogota no quiere control político, que renuncien”, dijo Bastidas por medio de Twitter.

Además, en medio del debate sobre Región Metropolitana en el Concejo de Bogotá, y al que no asistió la alcaldesa Claudia López pero sí estuvo presente María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación, Bastidas le dijo a esta última que si no le gustaba que se adelantara un debate control político, entonces que le dijera a la mandataria de los capitalinos que ella no quería estar más en ese cargo y que mejor la pusiera de “asesora o se secretaria privada”.

En medio de sus historias en Instagram, la concejal también indicó en un mensaje que el “gobierno de Bogotá es arrogante y dictador”.

Bastidas también afirmó que Claudia López la vetó en el partido Alianza Verde y que “desde allí demostró talante anti democrático”.

“A los 45 nos eligieron por voto popular y representamos aquí, no a los que votaron. En mí caso, contra la alcaldesa que no quería que no estuviera ni siquiera en la lista por pensar diferente a ella”, dijo Bastidas este jueves en el Concejo de Bogotá.

¡Respeto para el @ConcejoDeBogota !

“Las estrategias de seguridad de Claudia López no van por buen camino”

La concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, aseguró que las cifras del primer trimestre de 2022, comparadas con las de igual período de hace un año, evidencian que las estrategias de seguridad implementadas por la alcaldesa Claudia López no van por buen camino, pues siguen sin dar resultados.

Bastidas destacó que la comparación del primer trimestre de 2021 con el de 2022 muestra que aumentaron delitos como el hurto a personas, hurto a automotores, hurto a motocicletas. Y únicamente para el mes de marzo también se incrementaron el delito sexual, las lesiones personales, el hurto a celulares, además del hurto a personas, a automotores y motocicletas.

Al comparar las cifras de la Secretaría de Seguridad de marzo con las de febrero de este año, la cabildante alertó por el incrementó en la tasa de homicidios y advirtió que, de seguir este incremento, es probable que la administración López no logre la meta de reducir en 15 % los homicidios durante este año.

“Se reporta la cifra preocupante de 11 % más de homicidios de un mes a otro, en los que se han venido utilizando nuevas dinámicas para el crimen, que seguramente para el balance del mes de abril se verán reflejadas, pues en la última semana se encontraron 4 cuerpos sin vida (incinerados, con impactos de bala y con golpes de objetos contundentes) en las localidades de San Cristóbal, Los Mártires y en el límite entre Usme y Ciudad Bolívar. Si la meta de la Administración este año es disminuir en 15 % ese delito, las cosas no van por buen camino”, señaló Bastidas.

Para la cabildante del partido Alianza Verde, las nuevas medidas que comenzaron a regir esta semana para disminuir la ola de delincuencia, especialmente la que tiene como vehículo para operar las motocicletas, que buscan vincular –como lo ha pedido desde el Concejo– a los ciudadanos y al comercio, donde los propietarios de bares deben vincularse a frentes de seguridad y trabajar articuladamente con las autoridades; deben tener seguimiento y evaluación continua o, de lo contario, se convierten en paños de agua tibia que no dan los resultados que se necesitan.

“El llamado a la alcaldesa y a las entidades que están involucradas en la estrategia es a no abandonar el trabajo articulado, la información compartida, el uso de la inteligencia de manera permanente no solo para detectar, sino para desarticular y acabar con las bandas de microtráfico, bandas criminales, las dedicadas al sicariato, a la extorsión, las que tienen mercado de armas, venta de celulares robados, de partes de vehículos, motos y bicicletas y atacar sus sitios de operación para que no puedan seguir delinquiendo”, dijo la concejal.