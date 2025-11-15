CONFIDENCIALES

Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador Jorge Barón, se abre espacio en la política

El joven, que tendría aspiraciones políticas, realiza esta campaña bajo el movimiento Jorge Barón Te Escucha.

15 de noviembre de 2025, 7:52 a. m.