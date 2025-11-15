CONFIDENCIALES
Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador Jorge Barón, se abre espacio en la política
El joven, que tendría aspiraciones políticas, realiza esta campaña bajo el movimiento Jorge Barón Te Escucha.
Jorge Barón Jr., hijo de Jorge Barón, el reconocido presentador, estuvo en los últimos días acompañando a su padre en algunos de sus eventos y envió un mensaje claramente político. “Necesitamos personajes que no le teman a la comunidad y puedan estar parados escuchándola”, afirmó junto a su padre, en medio de un concierto en Ciudad Bolívar, en Bogotá.
El joven, que tendría aspiraciones políticas, realiza esta campaña bajo el movimiento Jorge Barón Te Escucha con miras a desempeñar un papel relevante en la política en la capital del país. Habrá más actos en lo que resta de 2025 y en 2026.