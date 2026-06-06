La esposa del candidato presidencial Iván Cepeda renunció a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP

Pocas horas después de la primera vuelta presidencial, Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato Iván Cepeda, renunció a su cargo de asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Rueda ocupaba dicho cargo desde el 6 de marzo de 2018, el mismo año en que empezó a operar la justicia transicional tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda: una de ellas será la primera dama de la Nación

La información fue confirmada a SEMANA por la oficina de comunicaciones de la UIA. La dimisión de Rueda se produjo en medio de la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta. Fuentes de la JEP le dijeron a este medio que creyeron que la antropóloga se retiraría desde el inicio de la campaña, pero lo hizo en la recta final.