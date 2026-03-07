La puja en la Corte Suprema de Justicia por los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

El aplazamiento del llamamiento a juicio y una posible captura de los seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD dejó algo claro en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia: graves fisuras entre los magistrados que la conforman.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

SEMANA confirmó que durante los dos días en los que los togados se encerraron a definir la suerte de los parlamentarios hubo fuertes enfrentamientos, vainazos y hasta reclamos entre ellos. Uno de los más molestos fue Misael Rodríguez, cuya ponencia pretendía la captura de los políticos ad portas de las elecciones del 8 de marzo. Él pensaba que tenía el respaldo mayoritario de la Sala, pero no fue así. La votación quedó 3-3 y ahora en manos de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fonseca.