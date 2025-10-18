CONFIDENCIALES
La suerte de los verdes: ¿a quién van a apoyar en las presidenciales de 2026?
Sobre la mesa está que puedan respaldar a algún candidato, y allí suenan Sergio Fajardo o Claudia López.
La dirección nacional de la Alianza Verde se reunirá este lunes 20 de octubre a las 8:00 a. m. en un hotel en el occidente de Bogotá para definir su hoja de ruta frente a las elecciones de 2026. Allí se abordarán temas claves como los requisitos para avalar a los candidatos al Congreso y las alternativas que tienen para apoyar a un candidato presidencial.
Sobre la mesa está que puedan respaldar a algún candidato, y allí suenan Sergio Fajardo o Claudia López, además de la posibilidad de competir en la consulta del frente amplio en marzo. Sin embargo, tampoco se descarta que nuevamente puedan dejar libre a su militancia para que se sumen al candidato que prefieran si no establecen acuerdos.