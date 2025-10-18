CONFIDENCIALES

La suerte de los verdes: ¿a quién van a apoyar en las presidenciales de 2026?

Sobre la mesa está que puedan respaldar a algún candidato, y allí suenan Sergio Fajardo o Claudia López.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

18 de octubre de 2025, 7:25 a. m.