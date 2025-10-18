Suscribirse

La suerte de los verdes: ¿a quién van a apoyar en las presidenciales de 2026?

Sobre la mesa está que puedan respaldar a algún candidato, y allí suenan Sergio Fajardo o Claudia López.

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 7:25 a. m.
Sergio Fajardo y Claudia López. | Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

La dirección nacional de la Alianza Verde se reunirá este lunes 20 de octubre a las 8:00 a. m. en un hotel en el occidente de Bogotá para definir su hoja de ruta frente a las elecciones de 2026. Allí se abordarán temas claves como los requisitos para avalar a los candidatos al Congreso y las alternativas que tienen para apoyar a un candidato presidencial.

Sobre la mesa está que puedan respaldar a algún candidato, y allí suenan Sergio Fajardo o Claudia López, además de la posibilidad de competir en la consulta del frente amplio en marzo. Sin embargo, tampoco se descarta que nuevamente puedan dejar libre a su militancia para que se sumen al candidato que prefieran si no establecen acuerdos.

