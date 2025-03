Las ‘flores’ que le echó Petro a Pirry por un video sobre la reforma laboral

Lo anterior ha generado polémica en varios sectores políticos, mientras que el presidente Petro no ha dejado de invitar a los ciudadanos a través de la red social X a que se sumen a estas marchas, mañana martes 18 de marzo.

En el video, Pirry empieza diciendo que, el hecho de que una persona trabaje las horas que son, con los beneficios que otorga la Ley, ello no significa que el Gobierno nacional le esté haciendo un favor.

“Eso no es un favor, es un derecho como trabajador (...) durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, que porque si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo”, destacó Pirry.