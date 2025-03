Armando Benedetti se despachó contra alcaldes que se oponen al día cívico del martes 18 de marzo: “Quieren es golpear a Petro”

Consulta popular de Gustavo Petro: constitucionalista contesta 17 preguntas sencillas sobre lo que se puede y no se puede hacer

En medio del agitado panorama político en el país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se despachó en contra de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, entre otros mandatarios, que han anunciado que no se sumarán a este día cívico decretado por el presidente Petro.

Según Benedetti, los alcaldes que no se sumarán al día cívico de este martes, supuestamente, están priorizando los intereses de la clase empresarial por encima de los derechos de todos los trabajadores.

“Están haciendo política de que están con la clase dirigente y con la clase empresarial. Es muy fácil detectar que hay una gran cantidad de personas que le hacen caso es a la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y no a las personas que votan por ellos, porque más o menos el 90 % de las personas están trabajando y son de la clase obrera. A estos alcaldes no les interesan los derechos colectivos y lo que quieren es golpear al presidente Petro”, aseguró Armando Benedetti en entrevista con Noticias Caracol.

Y agregó el jefe de la cartera del Interior en dicha entrevista: “Esa marcha es en apoyo a la consulta. Y la consulta se da porque el Congreso de la República no quiere aprobar lo que tiene que ver con la reforma laboral, que lo que está buscando es que al trabajador se le pague el 100 % de sus domingos y sus festivos, que a partir de las 6 p. m. existan las horas extras, que no se pueda despedir a la gente porque sí, que se acaben los contratos de prestación de servicios, que la mujer cuando tenga problemas patológicos en la parte menstrual pueda ir donde el médico… Hay una cantidad de situaciones que son derechos colectivos que no se cambian desde 1950″.